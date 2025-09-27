Une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un pourrait avoir lieu le mois prochain, selon le président sud-coréen

Kim Jong-un, qui a récemment ouvert la voie à une nouvelle rencontre avec Donald Trump, pourrait le faire cette année, selon Séoul. Le président américain avait également fait part de son envie de rencontrer à nouveau le dirigeant nord-coréen.

Une nouvelle opportunité à saisir. Alors que la question du nucléaire nord-coréen met en alerte la communauté internationale, Donald Trump pourrait s’entretenir une nouvelle fois avec Kim Jong-un pour tenter de parvenir à un accord.

Une rencontre entre la Corée du Nord et les Etats-Unis en marge du sommet de l'APEC, cette année en Corée du Sud «ne peut être exclue», a ainsi estimé vendredi un haut responsable du ministère des Affaires étrangères sud-coréen.

Un sommet très attendu en Corée du Sud

Cette déclaration intervient quelques jours après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré avoir «de bons souvenirs» de Donald Trump et être ouvert à de futures discussions avec Washington, à condition de pouvoir conserver son arsenal nucléaire.

Le président américain est attendu en Corée du Sud le mois prochain pour le sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), auquel le président chinois Xi Jinping doit également participer.

«Nous ne pouvons exclure la possibilité» d'une rencontre entre la Corée du Nord et les États-Unis en marge de l'APEC, a déclaré à New York un haut responsable du ministère des Affaires étrangères de Séoul, qui a requis l'anonymat.

La Corée du Sud est un allié clé de Washington en matière de sécurité. Lors d'une rencontre avec le président Lee Jae-myung, Donald Trump avait déclaré espérer rencontrer à nouveau le dirigeant nord-coréen, peut-être cette année.

50 bombes atomiques

De son côté, Kim Jong-un a réaffirmé la position «immuable» de Pyongyang concernant le maintien de sa sécurité grâce à ses forces nucléaires, ont rapporté samedi les médias d'État nord-coréens.

La Corée du Nord «accordera la priorité absolue à la mise en place et au soutien de toutes les opportunités et conditions au développement continu de la technologie nucléaire», a déclaré le dirigeant selon l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

Au cours du premier mandat de Donald Trump, les deux dirigeants avaient tenu trois sommets. Mais jamais les Etats-Unis n'ont réussi à arracher à Pyongyang la moindre concession quant à un abandon de ses armes nucléaires. Depuis, la Corée du Nord s'est déclarée puissance nucléaire «irréversible» et a renforcé ses liens avec Moscou et Pékin. Les experts estiment qu’elle est aujourd’hui en capacité de produire jusqu’à 50 bombes atomiques.

Avec les soutiens de Vladimir Poutine et Xi Jinping, les analystes estiment que Kim Jong-un devrait exercer une plus grande influence dans les futures négociations avec Donald Trump.

Le dirigeant se positionne désormais non pas comme un dictateur isolé, mais comme «un acteur clé soutenu par deux grandes puissances nucléaire», a expliqué Seong-Hyon Lee, chercheur invité et associé au Centre asiatique de l'université Harvard.