Affaire Maddie : le principal suspect du meurtre évacué de son logement après avoir été menacé par ses voisins

Christian Brückner, principal suspect dans la disparition de la petite Madeleine McCann en 2007 au Portugal, est récemment sorti de prison en Allemagne où il était incarcéré pour une autre affaire. Mais de retour en liberté dans un appartement, ses voisins, effrayés, ont obtenu son départ après l'avoir menacé.

Une vive inquiétude règne à Neumünster, dans le nord de l’Allemagne. Après avoir purgé une peine de prison pourle viol d'une femme de 72 ans en 2005 au Portugal, Christian Brückner, 49 ans, est sorti de détention le mercredi 17 septembre.

L'homme, âgé de 48 ans aujourd'hui, demeure le principal suspect dans l’affaire de la disparition de Madeleine McCann, la fillette britannique âgée de 3 ans au moment des faits. Mais faute de preuves suffisantes pour permettre une mise en accusation, l'Allemand est en liberté, au grand dam de ses nouveaux voisins, inquiets pour leur sécurité.

Selon le quotidien Bild, sa nouvelle adresse, située dans le Land du Schleswig-Holstein, a été divulguée sur un groupe WhatsApp local. Placé dans un hébergement d’urgence en banlieue, le suspect a été pris pour cible par des insultes et des menaces. Des riverains furieux de sa présence l’ont harcelé en criant notamment «Saleté !» ou encore «Honte à toi !».

une libération sous bracelet électronique

Face à ces menaces, Christian Brückner n’osait plus sortir de chez lui. Le samedi en début de soirée, la police a dû intervenir pour l’escorter hors de son immeuble sous les huées et les sifflets. Il a ensuite été transféré vers un lieu tenu secret pour sa sécurité. Les autorités ont expliqué avoir pris ces mesures afin de protéger sa vie privée.

Ces derniers jours, le délinquant sexuel avait été photographié en train de manger un hamburger et aperçu sur des caméras de surveillance achetant un téléphone. Facilement reconnaissable, il a suscité l’indignation de nombreux passants. Il doit désormais porter un bracelet électronique à la cheville pendant cinq ans, et son passeport lui a été confisqué.

Pour rappel, Christian Brückner est toujours considéré par la justice allemande comme le principal suspect dans l’affaire Maddie McCann. L’Allemand vivait à l’époque dans une ferme située près de Praia da Luz, au Portugal, lieu de la disparition de la fillette.

Avant sa libération, le procureur Hans Christian Wolters avait averti qu’il restait un homme dangereux et susceptible de fuir. De nouvelles recherches et perquisitions ont été effectuées au Portugal en juin dernier. Christian Brückner nie toujours toute implication dans la disparition de Madeleine.