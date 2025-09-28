Centrale nucléaire de Zaporijia : quels sont les risques en cas de coupure d'électricité prolongée ?

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir coupé l’électricité de Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, depuis quatre jours. Une décision soulevant des enjeux sécuritaires selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Voilà quatre jours qu’Energodar (Zaporijia), la plus grande centrale nucléaire d’Europe est privée d’électricité. Une situation que Kiev impute à Moscou. En effet, selon l’Ukraine, la Russie cherche à relier l’installation à son réseau malgré les risques de sécurité.

La situation de l’infrastructure composée de six réacteurs inquiète donc les observateurs et les experts comme Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Sa rencontre mercredi dernier avec Vladimir Poutine lors de la semaine atomique à Moscou n’a d’ailleurs pas permis de faire avancer ce dossier.

En attendant, les réacteurs de la centrale – conquise en mars 2022 par les forces russes – sont refroidis à l’aide de générateurs de secours. Une manœuvre essentielle : si elle n’est pas réalisée, le combustible nucléaire usagé pourrait se réchauffer et entraîner une fusion, voire une explosion, à l’instar de Fukushima.

18 générateurs de secours à Zaporijia

En 2011, le Japon avait été frappé par un séisme de magnitude 9, ce qui avait provoqué l’arrêt des réacteurs. Alors que les générateurs de secours les refroidissaient, le tsunami ayant suivi la secousse a eu raison de ces derniers quelques minutes plus tard. Trois cœurs nucléaires de la centrale sont donc entrés en fusion. Aucun mort n’était à déplorer, mais plus de 10.000 personnes ont été évacuées.

En Ukraine, ce scénario paraît encore loin. En effet, sur les 18 générateurs de secours qui équipent la centrale nucléaire de Zaporijia, seuls sept sont utilisés pour refroidir les réacteurs. Selon l’AIEA, ces générateurs qui fonctionnent au diesel, disposent encore de 20 jours de réserve.

Depuis le début du conflit, la centrale qui alimentait autrefois jusqu’à quatre millions de foyers ukrainiens, a été la cible de neuf coupures d’électricité. Selon des images satellites de Greenpeace, Moscou serait en train de construire une ligne à haute tension d’environ 200 kilomètres de long pour relier Marioupol à la Russie.