Chine : les images époustouflantes du pont le plus haut du monde

Perché à 625 mètres au-dessus d’une gorge vertigineuse dans la province montagneuse du Guizhou, le pont du Grand Canyon de Huajiangil a ouvert à la circulation ce dimanche. Une nouvelle prouesse architecturale pour la Chine qui multiplie les projets d'infrastructures.

Deux fois plus haut que le viaduc de Millau et de la majestueuse tour Eiffel. Il est des chiffres qui vous placent une infrastructure. Ce dimanche, la Chine a ouvert à la circulation le pont du Grand Canyon de Huajiang, dans la province montagneuse du Guizhou.

Jusqu'ici, rien d'étonnant pour cette région escarpée qui abrite presque la moitié des 100 ponts les plus hauts du monde, selon l'agence Chine nouvelle. Mais c'est davantage sa taille qui détonne. L’ouvrage qui permet de traverser la vallée de la rivière Beipan est suspendu à 625 mètres au-dessus d’une gorge vertigineuse. Nouveau record mondial.

© CFOTO/Sipa USA via Reuters Connect

Les véhicules ont commencé à emprunter la travée principale de 1.420 mètres de long soutenue par des pylônes. Un pont perché dans le vide, tutoyant le ciel et les nuages. Il aura fallu trois petites années et plus de 22.000 tonnes d'acier et de béton aux ingénieurs pour pouvoir sortir de terre ce joyau architectural. Au mois d'août, 90 camions, tous rouges, Chine oblige, ont testé avec succès la résistance de l'ouvrage.

Une fierté nationale

«L'ouverture du pont du Grand Canyon de Huajiang réduit de deux heures à deux minutes le temps de parcours entre les deux côtés» de la gorge, a souligné avec un brin de fierté mercredi lors d'une conférence de presse la cheffe du département des transports dans la province, Zhang Yin. Un «miracle chinois» pour le porte-parole du Parti communiste du pays soleil-levant qui doit permettre à terme de dynamiser l'économie d'une des provinces les plus pauvres du pays.

© CFOTO/Sipa USA via Reuters Connect

En effet, la gigantesque infrastructure n'aura pas seulement vocation à fournir un nouvel axe routier à la population chinoise. Elle a aussi été pensée pour attirer des touristes désireux de s'offrir une vue imprenable sur le canyon et le panorama visible depuis des points spéciaux spécialement conçus dans ce but.

Rising 625 meters above the river and set to be the world’s tallest, the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, SW China pic.twitter.com/IlmRS0W9k4 — China Perspective (@China_Fact) September 28, 2025

Les curieux, mais surtout les plus audacieux, pourront en effet se promener sur une passerelle en verre longue de 800 mètres et emprunter un ascenseur transparent permettant d'accéder à une tour d'observation.

© CFOTO/Sipa USA via Reuters Connect

Depuis quelques années, la Chine multiplie ces projets de grandes ampleurs. Derrière le côté totalement pratique de ces infrastructures se cache une réelle volonté de stimuler son économie et par la même occasion de renforcer son prestige politique.

Selon un rapport réalisé en 2023 par le cabinet de conseil en stratégie McKinsey, la solide croissance de l'économie chinoise au cours des quarante dernières années peut être attribuée en partie à la construction d'infrastructures d'envergure.