Danemark : des drones survolent des sites militaires pour la deuxième journée consécutive

L’armée danoise observait, dans la nuit de vendredi à samedi, des drones non identifiés au-dessus de «plusieurs sites militaires». La nuit suivante, de nouveaux engins ont été recensés. En amont du sommet européen, l'espace aérien a été fermé aux vols de drones civils pour la semaine.

L’OTAN renforce sa vigilance. Après les nombreuses incursions d’une vingtaine de drones et de trois avions de combat russes dans le ciel européen ces dernières semaines, le ciel du Danemark est le théâtre d’un défilé de drones depuis lundi 22 septembre. Ce jour-là, des drones d’origine inconnue survolaient les espaces aériens de l’aéroport d’Aalborg, dans le nord du pays. Par la suite, la Première ministre Mette Frederiksen dénonçait des «attaques hybrides», et prévenait que les survols de drones «pourraient se multiplier». Elle ne croyait pas si bien dire.

Ce dimanche 28 septembre, pour la deuxième journée consécutive, l’armée danoise a affirmé que des drones avaient été observés au-dessus de sites militaires pendant la nuit de samedi 27 à dimanche 28 septembre. «Les forces armées confirment que des drones ont été observés sur plusieurs de seuls sites pendant la nuit. Plusieurs moyens ont été déployés», a indiqué l’armée dans un communiqué, sans fournir d’autre détail. La veille, samedi 27 septembre, l’armée danoise alertait déjà sur l’observation de drones non identifiés au-dessus de «plusieurs sites militaires» dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 septembre.

De son côté, la police a confirmé qu’«un à deux drones» avaient été observés vendredi soir à proximité et au-dessus de la base militaire de Karup, la plus grande du pays, qui abrite tous les hélicoptères des forces armées, la surveillance de l’espace aérien, l’école de pilotage et les fonctions de soutien. Ces survols de drones non identifiés dans l’espace aérien danois ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, le Danemark laissant entendre une possible implication russe.

Le danemark se prépare à accueillir le sommet européen

Alors que Copenhague s’apprête à accueillir mercredi 1er et jeudi 2 octobre un sommet de l’Union européenne réunissant les chefs du gouvernement, le ministère des Transports danois a interdit ce dimanche tous les vols de drone civils pour la semaine.

«Le Danemark accueillera les dirigeants européens la semaine prochaine et nous accorderons une attention particulière à la sécurité. Par conséquent, de lundi à vendredi, nous fermerons l’espace aérien danois à tous les vols de drones civils», a expliqué le ministère.

Ces incursions répétées en quelques semaines aux frontières situées à l’Est de l’Union européenne inquiètent ses dirigeants. C’est le 1er septembre que les citoyens de l’UE tremblaient, après que l’avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était la cible d’un brouillage GPS alors qu’elle se rendait de Varsovie à la ville bulgare de Plovdiv. Ses équipes avaient alors soupçonné la Russie d’ingérence. Par la suite, une vingtaine de drones russes ont été recensés en Estonie, en Roumanie ou encore au Danemark.

Mais la sonnette d’alarme était tirée vendredi 26 septembre, alors que trois avions de combat russes pénétraient l’espace aérien estonien pendant douze minutes. «La Russie choisit l’escalade et la provocation», alertait alors l’ambassadeur adjoint à l’ONU Jay Dharmadhikari. Donald Trump, qui déroulait pourtant le tapis rouge à Vladimir Poutine en août dernier, suggérait, à la surprise générale, aux pays de l’Alliance d’abattre les appareils russes violant leur espace aérien. Des déclarations dénoncées par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. «Toute agression contre la Russie entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point», martelait-il samedi 27 septembre.

Si l’OTAN n’a pas évoqué le conseil du 47e président américain, l’alliance de défense a renforcé sa vigilance dans la Baltique à la suite des intrusions, a indiqué le porte-parole Martin O’Donnell cette nuit. Ces mesures renforcées comprennent le déploiement de plusieurs plate-formes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi qu’un moins une frégate de défense aérienne, dans la région à l’ouest de la Russie.