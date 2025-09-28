Espagne : la région de Valence placée en alerte rouge pour de fortes pluies 

Toute l’actu en direct 24h/24
L’est de l’Espagne est actuellement placé sous alerte rouge en raison de fortes pluies. Un an après les intempéries qui avaient déjà ravagé la ville de Valence, les autorités invitent les locaux à faire preuve de la plus grande prudence.  

Valence de nouveau sous l’eau ? La région de l’est de l’Espagne a été placée en alerte rouge pour fortes pluies, a annoncé Aemet, l’agence météorologique nationale. Celle-ci met en garde contre un «danger extraordinaire», redoutant de nouvelles inondations, onze mois seulement après celles du 29 octobre 2024, qui avaient fait 235 morts

«Danger extraordinaire dans les provinces de Tarragone, Castellón et Valence pour l’après-midi et la soirée de dimanche, ainsi que pour la journée de lundi», a indiqué Aemet sur X, évoquant de possibles «inondations et crues soudaines». 

Dans l’après-midi, les habitants de la côte ont reçu un message d’alerte appelant à une «vigilance maximale au vu des conditions météo». Selon les services d’urgence, les intempéries sont attendues à partir de 20h ce dimanche 28 septembre sur le littoral nord de Castellón, puis à 4h du matin lundi 29 septembre sur le littoral de Valence. 

Le Premier ministre Pedro Sánchez a appelé à la plus grande vigilance, invitant la population à suivre les consignes de la Protection civile et des services d’urgence. 

Les écoles et collèges resteront fermés ce lundi 29 septembre dans la ville de Valence, a annoncé la mairie, qui a également ordonné la fermeture des bibliothèques municipales, parcs, jardins, marchés et cimetières pour la journée. 

Les séquelles de 2024  

En octobre 2024, Valence avait déjà été frappée par de violentes intempéries et des inondations qui avaient ravagé une partie de la ville. Ces catastrophes avaient été causées par des pluies exceptionnellement abondantes, liées à une goutte froide.  

La tragédie avait suscité la colère des sinistrés, qui avaient dénoncé une gestion défaillante de l’alerte et des secours, sur fond de tensions entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite au sujet de leurs responsabilités respectives. 

Depuis, des manifestations régulières rassemblent des habitants reprochant à l’exécutif régional de ne pas avoir suffisamment anticipé et signalé le danger des pluies torrentielles. 

Cette année, les habitants ont donc été alertés dès l’après-midi pour la soirée même. Reste à espérer que cela suffira à limiter les dégâts

