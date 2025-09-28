Etats-Unis : le maire sortant de New York, Eric Adams, annonce qu’il abandonne la course à sa réelection

Le maire de New York, Eric Adams, a expliqué ce dimanche 28 septembre qu'il se retirait de la course à sa réélection, à près d'un mois de la tenue du scrutin. Zohran Mamdani est le grand favori à sa succession.

Un grand nom quitte la course à la mairie de New York. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Eric Adams, maire de la ville depuis 2022, a expliqué qu'il ne briguerait pas un second mandat.

«Malgré tout ce que nous avons réussi, je ne peux pas continuer ma campagne pour ma réélection», a-t-il dit dans une vidéo partagée sur X. Accusé de corruption, Eric Adams souhaitait se présenter en tant que candidat indépendant.

Only in America. Only in New York.

Depuis plusieurs semaines, Eric Adams est accusé de corruption pour financement illégal de campagne. D'autres enquêtes sont actuellement en cours au sujet de divers membres de son administrations.

Lors de son accession au poste de maire de New York, le 1er janvier 2022, le 100eme maire de New York avait notamment pour objectif de faire de la «grosse pomme» le centre des cryptomonnaies et des industries innovantes notamment grâce à l'essor du bitcoin.

Il est notamment connu pour avoir déclaré que la ville américaine avait été «détruite» par la politique de Joe Biden, précisant que «les demandeurs d'asile» déréglaient «l'ensemble des services de la ville». Il a ainsi proposé en 2024 d'instaurer un «état d'urgence» pour limiter la crise migratoire.

Pour le succéder, Zohran Mamdani se place en grand favori. Dès octobre 2024, il avait annoncé sa candidature et a remporté l'investiture démocrate en juin dernier. L'élection est prévue pour le 4 novembre prochain.