États-Unis : quels sont les 23 états où la peine de mort est encore appliquée

Un pays toujours aussi partagé concernant la peine capitale. Alors que 23 états des États-Unis ont aboli la peine de mort, 27 l'ont toujours dans leur législation, et 23 continuent de l'appliquer. Dans les quatre autres états, la loi autorise toujours la peine capitale, mais l'exécution des peines a été suspendue par décret du gouverneur.

À noter qu'en plus de ces états, la peine de mort est également en vigueur au niveau fédéral et dans la justice militaire des États-Unis. La majorité des mises à mort se font par injection létale.

Ces 23 états, avec notamment le Texas - état qui exécute le plus - et la Floride, maintiennent la peine de mort et n'ont pas de moratoire officiel en place :

Alabama

Arizona

Arkansas

Caroline du Nord

Caroline du Sud

Dakota du Sud

Floride

Géorgie

Idaho

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiane

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Wyoming

La majorité de ces états sont dirigés par des gouverneurs républicains. Le parti est historiquement favorable à la peine de mort, à l'inverse de la plupart des démocrates.

Les quatre états qui ont la peine de mort dans la législation mais qui ne l'appliquent plus, par moratoire du gouverneur, sont les suivants :

Californie (moratoire depuis 2019)

L'ordre exécutif du gouverneur a suspendu toutes les exécutions et a fermé la chambre d'exécution de la prison d'état de San Quentin. Ce moratoire concerne la totalité des condamnés dans le couloir de la mort (qui est le plus grand du pays, avec plus de 700 personnes). La dernière exécution en Californie remonte à janvier 2006.

Ohio (moratoire depuis 2020)

Dans cet état de l'est des États-Unis, le moratoire est principalement dû à l'impossibilité de trouver des produits d'injection létale. La dernière exécution est plus récente, et remonte à juillet 2018.

Oregon (moratoire depuis 2011)

Après un premier moratoire décrété en 2011, le 13 décembre 2022, la gouverneure Kate Brown a annoncé qu'elle modifiait les peines de tous les 17 condamnés à mort de l'état en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Pennsylvanie (moratoire depuis 2015)

Le système de peine capitale en Pennsylvanie a été jugé «inefficace, injuste et onéreux», conduisant à un moratoire du gouverneur démocrate Tom Wolf.

En tout, 23 états ont officiellement aboli la peine de mort aux États-Unis. Elle ne figure donc plus dans leur législation.