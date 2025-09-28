Etats-Unis : une fusillade éclate dans une église mormone du Michigan, au moins une personne tuée

Ce dimanche, une fusillade a éclaté dans une église mormone du Michigan, aux États-Unis. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées, selon le média NBC. Le tueur a été abattu.
Une église mormone sous les balles. Au moins une personne a été tuée et neuf autres blessées lors d’une fusillade survenue à l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Grand Blanc, dans le Michigan, aux États-Unis, selon les autorités locales.
La police indique qu’un homme armé a percuté la façade de l’église avec son véhicule pendant un office. Il a alors ouvert le feu avant de déclencher volontairement un incendie qui s’est rapidement propagé.
Les forces de l’ordre craignent qu’il y ait d’autres victimes à l’intérieur du bâtiment, mais n’ont, pour le moment, pas encore pénétré dans l’édifice pour des raisons de sécurité.
MICHIGAN CHURCH SHOOTING UPDATES:
• 1 dead, several injured at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc
• The shooter is deceased
• Officials say shooter drove vehicle through front door of church, began shooting, set fire to churchhttps://t.co/3h4qt5sqOrpic.twitter.com/rnowzMUdce
— NBC News (@NBCNews) September 28, 2025
Selon les autorités, les agents de police ont échangé des tirs avec le suspect, qui a été neutralisé. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années, originaire du Michigan.
Le tireur a utilisé un fusil d’assaut lors de l’attaque, a précisé William Renye, chef de la police de Grand Blanc Township.
Donald Trump dénonce une attaque contre les chrétiens
Moins d’une heure après la fusillade, Donald Trump a pris la parole pour dénoncer «une attaque ciblée contre les chrétiens».
«Le suspect est mort, mais beaucoup reste à déterminer. Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis. (…) Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement ! », a-t-il écrit sur Truth Social, moins de trois semaines après l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk.