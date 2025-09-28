Toute l’actu en direct 24h/24
Etats-Unis : une fusillade éclate dans une église mormone du Michigan, au moins une personne tuée

Le tueur a été abattu. [Compte X NBC News]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, une fusillade a éclaté dans une église mormone du Michigan, aux États-Unis. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées, selon le média NBC. Le tueur a été abattu. 

Une église mormone sous les balles. Au moins une personne a été tuée et neuf autres blessées lors d’une fusillade survenue à l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Grand Blanc, dans le Michigan, aux États-Unis, selon les autorités locales. 

La police indique qu’un homme armé a percuté la façade de l’église avec son véhicule pendant un office. Il a alors ouvert le feu avant de déclencher volontairement un incendie qui s’est rapidement propagé. 

Les forces de l’ordre craignent qu’il y ait d’autres victimes à l’intérieur du bâtiment, mais n’ont, pour le moment, pas encore pénétré dans l’édifice pour des raisons de sécurité. 

Selon les autorités, les agents de police ont échangé des tirs avec le suspect, qui a été neutralisé. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années, originaire du Michigan. 

Le tireur a utilisé un fusil d’assaut lors de l’attaque, a précisé William Renye, chef de la police de Grand Blanc Township. 

Donald Trump dénonce une attaque contre les chrétiens 

Moins d’une heure après la fusillade, Donald Trump a pris la parole pour dénoncer «une attaque ciblée contre les chrétiens». 

«Le suspect est mort, mais beaucoup reste à déterminer. Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis. (…) Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement ! », a-t-il écrit sur Truth Social, moins de trois semaines après l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk. 

Etats-UnisFusilladeÉglise

