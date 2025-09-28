Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre en Ukraine : au moins quatre morts, dont une fillette de 12 ans, et dix blessés après une attaque de drones et de missiles russes

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque «massive» sur l'Ukraine. [Thomas Peter / REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
L'Ukraine a subi une attaque «massive» de la Russie dans la nuit de samedi à dimanche. Des centaines de drones et de missiles ont fait au moins quatre morts, dont une jeune fille âgée de 12 ans, et dix blessés, selon Kiev. 

L'Ukraine victime d'une offensive d'ampleur. La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque «massive» sur l'Ukraine, selon Kiev, qui a dénombré des centaines de drones et missiles.

Ces frappes ont fait au moins quatre morts, dont une fillette de 12 ans, dans la capitale, selon les secours locaux. Au moins dix blessés ont également été recensés dans la ville et celle de Zaporijjia, dans l'est du pays.

«La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur les villes ukrainiennes pendant que les gens dormaient. Encore une fois, des centaines de drones et de missiles, détruisant des immeubles résidentiels et causant des victimes civiles», a déploré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, sur le réseau social X. 

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a pour sa part fait état de six blessés, dont cinq ont été hospitalisés après une attaque «massive». La ville de Zaporijjia (sud-est) a, elle, été frappée «au moins quatre fois», d'après le gouverneur de la région éponyme, Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés. 

L'argent du gaz russe sert «directement pour la guerre»

Kiev accuse Moscou d'avoir coupé dans cette région la centrale nucléaire d'Energodar, la plus grande d'Europe, et de chercher à la relier au réseau russe malgré les risques de sécurité. L'infrastructure a été conquise en mars 2022 par les troupes russes.

De son côté, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit. 

Samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé l'Europe à arrêter d'acheter du gaz russe, dont l'argent sert «directement pour la guerre».

A l'ouest de l'Ukraine, la Pologne voisine a annoncé mobiliser son aviation de façon «préventive» après les incursions dans son espace aérien d'une vingtaine de drones russes, et de trois avions de combat dans le ciel estonien en moins de deux semaines.

