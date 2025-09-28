Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky prévient, la Russie prépare une nouvelle attaque en Europe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné une conférence de presse, ce samedi 27 septembre, à la suite de sa rencontre avec Donald Trump lors de laquelle il a déclaré que la Russie voulait s'engager dans de nouvelles guerres en Europe.

Une mise en garde. Le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré en conférence de presse, à Kiev, ce samedi 27 septembre, que «Vladimir Poutine ne va pas attendre la fin de la guerre avec l'Ukraine» pour en commencer d'autres.

A la suite des récentes incursions russes sur le territoire du Danemark, par l'intermédiaire de drones, Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump, à New York. Après cette rencontre, il a expliqué : «Vladimir Poutine ne va pas attendre la fin de la guerre en Ukraine. Il va ouvrir un nouveau front, dans une autre direction».

«personne ne sait où» la Russie pourrait attaquer

Il précise cependant qu'à ce stade, «personne ne sait où» le président russe pourrait diriger ses forces. En plus du Danemark, dernier pays européen envahi par les appareils aériens de Moscou, la Pologne, la Roumanie et la Norvège avaient déjà été visés ces dernières semaines.

Volodymyr Zelensky a également rappelé que les forces ukrainiennes avaient localisé 92 drones actifs opérant de manière «chorégraphique» au-dessus de leur sol et ont réussi à intercepter la majorité d'entre eux.

Les 19 autres qui ont survolé la Pologne n'ont pas été touchés. Il explique : «Je ne compare pas nos forces, car nous sommes en guerre et eux non», avant d'ajouter qu'il était «prêt à partager l'expérience ukrainienne avec le reste de l'Europe».