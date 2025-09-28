«Il a le parti et le pays contre lui» : le Premier ministre britannique Keir Starmer face à ses militants lors d'un congrès sous haute tension

Face à la montée du parti d'extrême droite Reform UK depuis plusieurs mois, le Premier ministre britannique Keir Starmer devra rassurer son clan travailliste à l'occasion d'un congrès annuel qui s'annonce tendu.

Le rendez-vous de la dernière chance ? Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprimera lors du congrès annuel de quatre jours du Parti travailliste, qui débute ce dimanche 28 septembre, dans un contexte d'opposition grandissante au sein de son propre camp et d'ascension de l'extrême droite Reform UK.

Depuis sa prise de fonction en juillet 2024, le chef du gouvernement britannique a enchaîné les déconvenues : économie ralentie, chômage au plus haut depuis quatre ans, immigration illégale record et inflation supérieure au reste de l'Europe.

Une rentrée catastrophique...

Et la rentrée n'a fait qu'aggraver la situation avec la démission de sa vice-Première ministre, Angela Rayner, à cause d'une erreur fiscale, le départ de plusieurs conseillers de Downing Street et l'éviction de son ambassadeur aux États-Unis, Peter Mandelson, lié au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

C'est donc dans ce climat particulièrement tendu que les militants exprimeront «leur mécontentement à l'égard de Keir Starmer» à Liverpool, a indiqué Steven Fielding, professeur de sciences politiques, à l'AFP. «Il a le parti et le pays contre lui», a-t-il ajouté, le Premier ministre n'ayant obtenu que 27 % d'opinions favorables selon l'institut YouGov.

... Et un départ qui se profile

Malgré quelques réussites à l'international, à l'instar de sa relation avec le président américain Donald Trump, la coordination du soutien européen à l'Ukraine, et le rapprochement avec l'Union européenne (UE), son bilan national reste mitigé.

En effet, sa tentative de réforme des aides sociales au printemps, finalement abandonnée après une révolte de son parti, et le gel des aides au chauffage pour les retraités, ont attisé la colère des Britanniques et de l'aile gauche du Labour.

Le remaniement gouvernemental début septembre n'a rien arrangé, certains estimant déjà que le départ de Keir Starmer n'est qu'une question de temps.

«Un moment crucial»

Le chef du gouvernement britannique profitera donc de la réunion à Liverpool pour promouvoir son «renouveau patriotique» face à la «division toxique» de l'extrême droite en vue des élections législatives de 2029.

«L'Histoire ne nous pardonnera pas si nous ne mettons pas toute notre énergie à lutter contre Reform, qui est un ennemi», a-t-il déclaré dans une interview accordée au Guardian, publiée samedi 27 septembre.

Deux sondages distincts ont prédit la victoire du camp de Nigel Farage aux prochaines élections, celui-ci profitant de l'hostilité d'une partie de la population envers l'immigration et d'une politique actuelle peu persuasive. Cette dernière «met mal à l'aise» beaucoup de membres du parti travailliste, selon Steven Fielding.

Patrick Diamond, professeur en sciences politiques à l'Université Queen Mary de Londres, a estimé, de son côté, que «ce ne sera pas le discours de la dernière chance» mais «un moment crucial» pour «exposer clairement sa vision de l'avenir».

Une menace dans son clan ?

En outre, selon des rumeurs grandissantes, Andy Burnham, maire du Grand Manchester, pourrait prochainement prendre les rênes du parti, affirmant avoir été approché par des députés pour briguer la direction.

Keir Starmer semble néanmoins à l'abri d'une éviction pour le moment grâce à un soutien d'une partie des militants et aux règles internes du groupe qui compliquent tout remplacement. «Il a encore le temps de renverser la situation», a déclaré Patrick Diamond à l'AFP, du moins jusqu'aux prochaines élections locales prévues en mai 2026.

Sa position pourrait se fragiliser davantage en cas d'élection de la députée Lucy Powell, récemment écartée du gouvernement, en tant que numéro 2 du parti. Elle affronte la ministre de l'Éducation Bridget Phillipson, considérée comme proche du chef de l’exécutif britannique. Si la première l'emporte, «ce sera vu comme un vote de défiance contre Keir Starmer», a averti Steven Fielding.