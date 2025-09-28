Bousculade en Inde : au moins 40 morts lors d'un meeting politique, trois personnes inculpées

Au moins 40 personnes ont perdu la vie ce samedi lors d’une bousculade à un rassemblement politique dans le sud de l’Inde. La police à inculpé trois hauts responsables du parti de Vijay, acteur reconverti, alors qu'il venait prononcer un discours.

Un événement politique qui tourne au drame. Une bousculade s’est déclenchée dans le sud de l'Inde, provoquant la mort d'au moins 40 personnes ce samedi, ont annoncé les autorités locales. En effet, quelque 27.000 curieux s'étaient rassemblés sur une route dans l'État du Tamil Nadu pour voir Vijay, acteur devenu homme politique.

Au lendemain de la tragédie, un officier de la police, S. Davidson Devasirvatham a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Bussy Anand, G.R. Nirmal Kumar et V.P. Mathiyazhagan, trois hauts responsables du parti de Vijay, ont été inculpés des chefs d'«homicide involontaire ne constituant pas un meurtre» et de «négligence mettant en danger la vie humaine».

D’après des témoins, la foule a attendu des heures sous la chaleur sans mesure de sécurité adaptées. Le manque d'effectifs de police et la chute d'une branche d'arbre sur le public ont aussi participé au drame, ont décrit ces derniers.

Neuf enfants font partie des victimes, a déclaré dimanche le ministre en chef de l'État M.K. Stalin, annonçant l'ouverture d'une enquête judiciaire.

«Mon cœur est brisé»

Vijay, de son nom complet Joseph Vijay Chandrasekhar, était en train de prononcer un discours devant la foule quand la bousculade a commencé, l'obligeant à s'arrêter.

இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.



கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை… — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 27, 2025

«Mon cœur est brisé», a écrit sur X cet acteur de 51 ans, qui a interrompu sa carrière l'an dernier pour entrer en politique et fonder son propre parti, rassemblant des foules immenses. Selon le chef de la police du Tamil Nadu, G. Venkataraman, le public avait été informé que Vijay arriverait sur les lieux à midi.

«La foule a commencé à arriver à partir de 11h», a-t-il expliqué à la presse, mais «il est arrivé à 19h40. Les gens manquaient de nourriture et d'eau sous le soleil brûlant». Environ 10.000 personnes étaient attendues, mais quelque 27.000 se sont présentées, a-t-il ajouté.

Les bousculades mortelles sont fréquentes en Inde et sont souvent attribuées à des lacunes dans les mesures de sécurité. En juillet dernier, 121 personnes ont été tuées dans le nord de l'État de l'Uttar Pradesh lors d'un rassemblement religieux hindou.