La Russie formerait l'armée chinoise aux opérations amphibies en vue de l'invasion de Taïwan, selon un think-tank britannique

La Chine, qui estime que l'île de Taïwan fait partie de son territoire, souhaite l'envahir dans les plus brefs délais. Et à en croire le rapport du think-tank britannique RUSI, la Russie pourrait prêter main-forte à l'armée chinoise.

Pour Vladimir Poutine, la guerre semble être une affaire de principe. Déjà engagé sur le front ukrainien, l'armée russe pourrait bien prêter main-forte à la Chine dans son projet d'invasion de Taïwan. À en croire le rapport du think-tank britannique Royal United Services Institution (RUSI), Moscou et Pékin travailleraient déjà main dans la main.

Le président chinois Xi Jinping, qui a ordonné à l'Armée populaire de libération (PLA) d'être prête à s'emparer militairement de l'île d'ici à 2027, privilégierait une opération amphibie. Mais un débarquement suivi d'une invasion terrestre à grande échelle est très risqué. Et c'est là que l'expérience de la Russie entre dans l'équation.

Des contrats déjà signés entre les deux puissances mondiales ?

Des contrats obtenus par le groupe de hackeurs «Black Moon», sur lesquels s'appuie le rapport, font état d'un accord signé en 2023 dans lequel la Russie s'engage à fournir à l'APL un ensemble complet d'armes et d'équipements pour armer un bataillon aéroporté, ainsi que du matériel spécial nécessaire à l'infiltration aéroportée des soldats.

Cela comprend notamment des véhicules d'assaut amphibies légers, des canons automoteurs antichars amphibies légers et des véhicules blindés de transport de troupes. Les 800 pages de contrats prévoient aussi un cycle complet de formation pour les opérateurs et le personnel technique qui utilisere cet équipement.

Une formation complète d'un bataillon de parachutistes

Autrement dit, Moscou se serait engagé à former un bataillon de parachutistes chinois et des équipages sur son territoire, suivi d'un entraînement collectif en Chine avec des instructeurs russes.

Le transfert de systèmes de parachutes spéciaux «Dalnolyot», conçus pour transporter des charges lourdes (jusqu'à 190 kg) sur des distances de 30 à 80 km, est aussi un point clé. Ils pourraient aider l'Etat-major chinois à remplir un de ses objectifs : larguer des militaires parfaitement entraînés, avec des équipements de pointe, à différents endroits stratégiques de l'île pour submerger l'armée taïwanaise.

La Russie offrirait également à la Chine des technologies qui permettront à la puissance asiatique d'augmenter sa production d'armes et d'équipements militaires similaires.

Un tel accord s'explique par le fait que «Moscou dépend totalement de la Chine», selon le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet à CNEWS. Vladimir Poutine n'a donc eu, en quelque sorte, d'autre choix que d'accepter un tel transfert de compétences et d'armements de pointe vers Pékin.

L'Otan en ligne de mire derrière ces accords

Cet accord, corrélé à l'absence de condamnation ferme de la part de la Chine de l'invasion russe en Ukraine, laisse peu de doutes quant à la proximité diplomatique des deux puissances mondiales et à leur coopération militaire.

Même si la méfiance de la Russie vis-à-vis de la Chine ne s'estompera jamais complètement, il semblerait que les deux pays soient devenus des alliés de circonstance. D'un côté, Moscou pourrait profiter d'une éventuelle invasion de Taïwan pour renforcer ses liens avec Pékin en lui fournissant des équipements et des matières premières destinées à soutenir le débarquement.

De l'autre côté, la Chine, qui contribue à la poursuite des combats en Ukraine via le financement des entreprises militaires industrielles russes, fixe les capacités militaires de l'Otan et surtout des Etats-Unis sur le sol européen, limitant la capacité à se concentrer sur les plans chinois pour les contrecarrer.

Même si les préparatifs d'une invasion de Taïwan par la Chine paraissent être sur de bons rails, rien ne garantit que Pékin prendra ce risque, même avec le soutien de Moscou. Une telle opération coûterait la vie à des dizaines de milliers de soldats et pourrait provoquer une crise économique mondiale sans précédent, mettant à mal les performances chinoises.

Surtout, les Etats-Unis et ses alliés dans la région, le Japon et la Corée du Sud en tête, ne devraient pas rester immobiles. Envahir l'île pourrait représenter un trop grand risque pour Xi Jinping.