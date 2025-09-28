Le Hamas aurait perdu le contact avec deux otages à Gaza, accusant les raids israéliens

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Hamas a annoncé «avoir perdu le contact avec deux prisonniers» mettant en cause des opérations militaires menées dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa (Gaza) au cours de ces deux derniers jours.

Dans un communiqué paru ce dimanche, la branche armée du Hamas a indiqué avoir perdu le contact avec deux otages à Gaza. L’organisation terroriste a ensuite accusé les attaques d’Israël sur le territoire pour justifier son annonce.

«Les Brigades Al-Qassam annoncent avoir perdu le contact avec deux prisonniers (...) suite aux opérations militaires brutales et aux violentes attaques dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48h», a déclaré le Hamas dans un communiqué paru ce dimanche.

Dans le passé, le mouvement islamiste avait déjà annoncé avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain, qui a été libéré quelques jours plus tard.

Encore 47 otages à Gaza

A la tribune des Nations unies, Benjamin Netanyahou a promis vendredi de «finir le travail» contre le Hamas, malgré les vives condamnations internationales après l'intensification de l'offensive.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.

L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 66.025 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.