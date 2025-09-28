Lola Young : la chanteuse s'effondre en plein concert à New York (vidéo)

La chanteuse britannique Lola Young, révélée par son titre «Messy», s’est évanouie sur scène lors d’un festival samedi à New York. La veille, elle avait déjà annulé un concert pour «des raisons personnelles».

Plus de peur que mal. La chanteuse Lola Young, 24 ans, interprète de «Messy» ou encore «Conceited», a fait un malaise sur scène ce samedi alors qu’elle était en pleine prestation au festival «All things go» à New York. L’artiste a finalement rassuré ses fans le lendemain sur Instagram en confirmant qu’elle était en bonne santé.

Les faits se sont déroulés alors qu’elle se trouvait sur scène ce samedi. Subitement, Lola Young a arrêté de chanter pour faire signe à son équipe en coulisses. Elle s’est ensuite écroulée. Quelqu’un est intervenu pour la placer en position latérale de sécurité, rejoint par d’autres personnes qui l’ont entourée afin qu’elle ne soit pas visible du public. Après un petit moment de confusion, elle s’est relevée, aidée et soutenue par son équipe et a quitté la scène, sous les applaudissements de ses fans.

Diagnostiquée d’un trouble schizo-affectif

Sur Instagram ce dimanche, la chanteuse a posté un message pour remercier ses fans de leurs messages de soutien et les rassurer sur son état : «Je vais mieux» a-t-elle simplement écrit, sans préciser les raisons de son évanouissement, ni si elle souffrait en ce moment d’un problème de santé particulier.

Par le passé, Lola Young s’est déjà confiée avec transparence sur sa santé mentale et sur le stress qu’elle ressent avant ses concerts. Diagnostiquée d’un trouble schizo-affectif à l’âge de 17 ans, elle souffre aussi de symptômes liés à des troubles de l’attention et de l’hyperactivité. L’été dernier, lors de son passage à Coachella, elle avait dû demander un seau pendant sa prestation, car elle souffrait de nausées liées à sa nervosité.