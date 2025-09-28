Ouragan Humberto et Imelda : voici les zones d'Amérique centrale et des États-Unis en alerte face à l'arrivée de ces phénomènes dévastateurs

Les météorologues américains sont actuellement en alerte. Un ouragan, une tempête tropicale et un épisode de fortes pluies indépendant sont attendus dès ce lundi 29 septembre dans l’est du pays.

Les États-Unis en alerte. Outre-Atlantique, les météorologues suivent actuellement trois phénomènes météorologiques majeurs, susceptibles de provoquer des conditions inquiétantes pour la fin du mois de septembre.

L’ouragan Humberto sévit déjà dans l’océan Atlantique. De catégorie 5, il ne représente pas pour l’instant une menace majeure pour les États-Unis. Selon le NWS, les vagues générées par Humberto devraient toucher la côte est des États-Unis à partir de lundi.

Parallèlement, la tempête tropicale Imelda approche des Bahamas. Une alerte de tempête tropicale a été émise pour la côte est de la Floride après la formation d’une dépression tropicale, signalant que des conditions de tempête tropicale sont attendues dans les 48 prochaines heures.

«Nous ne savons pas encore précisément où se produiront les précipitations les plus importantes, mais elles s’ajouteront aux fortes pluies déjà observées dans certaines régions du sud-est des États-Unis», a déclaré Michael Brennan, directeur du Centre des ouragans.

Il a ajouté qu’«il existe un risque croissant de fortes précipitations au début de la semaine prochaine, susceptibles de provoquer des crues soudaines, des inondations urbaines et des crues fluviales». Il appelle les habitants des côtes de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord, de la Géorgie et des autres États du sud-est du littoral atlantique à rester attentifs aux prévisions concernant ce système.

Le risque d’un effet Fujiwhara

À l’approche de la tempête, plusieurs facteurs combinés rendent les prévisions météorologiques particulièrement complexes. Parmi eux : l’influence d’un front froid et d’une perturbation en altitude approchant de la région, les incertitudes sur la vitesse et le timing d’Imelda et d’Humberto, ainsi que le risque d’interaction inhabituelle entre ces deux systèmes tropicaux au début de la semaine du 29 septembre, pouvant modifier la trajectoire de l’un ou des deux.

En effet, depuis plusieurs jours, les modèles informatiques utilisés pour les prévisions météorologiques suggèrent la possibilité d’un effet Fujiwhara entre Humberto et Imelda, a déclaré Brian McNoldy, chercheur associé principal à la Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science de l’université de Miami.

L’effet Fujiwhara se produit lorsque deux cyclones proches commencent à tourner autour d’un point central commun, au lieu de se déplacer indépendamment. Cette interaction peut entraîner l’absorption d’une tempête par l’autre, la fusion des deux systèmes ou leur déroutement dans des directions différentes.

«Ce phénomène rend les prévisions de trajectoire et d’intensité de chacun des cyclones beaucoup plus difficiles», a expliqué Dan Brown, chef de la division des spécialistes des ouragans au Centre des ouragans.

Tempêtes et fortes pluies : risque d’inondations majeures

À ces deux tempêtes s’ajoute un épisode pluvieux indépendant, qui apporte de fortes précipitations dans les Appalaches et le sud-est des États-Unis, et qui pourrait également aggraver les risques d’inondation.

Entre 12 et 25 cm de pluie pourraient tomber sur les régions côtières de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud au cours des deux premiers jours d’octobre, selon le Centre de prévision météorologique. «Des précipitations de cette ampleur peuvent provoquer des inondations généralisées mettant en danger la vie des habitants, surtout si la tempête ralentit ou stagne », a prévenu AccuWeather.