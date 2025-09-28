«Un risque d'explosion» : ce que l'on sait sur le sous-marin russe en perdition au large de Gibraltar 

Repéré le 26 septembre près de Gibraltar, le sous-marin russe Novorossiisk rencontre actuellement de «graves problèmes techniques», avec un risque d’explosion qui ne peut être exclu. Il naviguerait actuellement vers une base afin d’y effectuer des réparations.

Des marins russes en difficulté en Méditerranée. Le Novorossiisk, un sous-marin russe de la classe Kilo (nomenclature OTAN), rattaché à la flotte de la mer Noire et mis en service en 2014, souffrirait de «graves problèmes techniques», selon la chaîne Telegram d’opposition Tchéka-OGPU, citée par Le Figaro.

«Suite à des dommages au système de carburant, du carburant s’écoule directement dans la cale. Faute de pièces de rechange et de spécialistes qualifiés à bord, l’équipage est incapable de résoudre le problème», précise la chaîne, documents officiels à l’appui.

La publication Telegram ajoute que «d’autres problèmes sont apparus à la suite de ce grave incident (...). Le carburant accumulé dans la cale représente un risque d’explosion». La source estime que l’équipage n’aurait d’autre choix que de rejeter ce carburant directement à la mer.

@Capt_Navy

Russian Submarine

RFS NOVOROSSIYSK B-261 🇷🇺

Strait of Gibraltar westbound Sep 26 2025 pic.twitter.com/rMMDvH6Mta — Peter Ferrary (@PeterFerrary) September 27, 2025

Le Novorossiisk, qui porte le nom d’une ville russe située sur les rives de la mer Noire, a été repéré au large de Gibraltar le 26 septembre dernier, territoire britannique situé au sud de l’Espagne. Le sous-marin semblait alors quitter la Méditerranée pour franchir le détroit et se diriger vers l’océan Atlantique.

Selon les informations du Figaro, il ferait route vers une base afin d’y effectuer des réparations. À noter que les sous-marins de la classe Kilo sont construits sur les chantiers de l’Amirauté, à Saint-Pétersbourg, en Russie, mais que leur maintenance s’effectue habituellement en mer Baltique.

Le Novorossiisk a donc encore un long trajet à accomplir avant que ses marins ne puissent enfin retrouver un peu d’air frais.

Le sous-marin russe habitué des eaux européennes

Le Novorossiisk n’en est pas à sa première apparition en Europe : il a déjà été observé à plusieurs reprises dans les eaux européennes.

En septembre 2022, il avait notamment été repéré au large des côtes françaises. Il était alors escorté par le remorqueur Sergey Balk et suivi de près par plusieurs bâtiments de l’OTAN : la frégate multimissions française (La Normandie), un patrouilleur espagnol et une frégate britannique.

#Opération | 29.09 : la #FREMM Normandie et son hélicoptère #Caïman Marine, en collaboration étroite avec nos partenaires européens, ont accompagné le sous-marin russe Novorossiysk et le remorqueur russe Sergey Balk dans le golfe de Gascogne. pic.twitter.com/SiSpQYOuNv — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 1, 2022

Puis, fin juin 2025, le Novorossiisk avait de nouveau été repéré, cette fois dans la Manche, en direction de la Méditerranée. Il avait fait surface à proximité d’un chalutier breton, comme l’a confirmé l’état-major des armées auprès d’Ouest-France.