Etats-Unis : dernière chance ce mardi pour trouver un compromis sur le budget, avec un risque de «shutdown» dès le lendemain

Le gouvernement fédéral pourrait se diriger vers un arrêt de ses activités à moins qu’un accord soit trouvé sur le budget avant mercredi. Plusieurs élus américains se sont dits «ouverts à la discussion».

Vers une nouvelle paralysie ? Le Congrès des Etats-Unis a jusqu'à ce mardi 30 septembre pour adopter un budget, même temporaire, et ainsi éviter un «shutdown», un arrêt total de l'Etat fédéral.

Ce dimanche, plusieurs élus américains se sont dits «ouverts à la discussion» alors que Donald Trump et l'opposition démocrate doivent se rencontrer. Le chef de l’Etat a aussi déclaré qu’il souhaitait «agir de bonne foi», selon le président républicain de la chambre basse, Mike Johnson.

Il n'a toutefois pas répondu de manière explicite à la question de savoir si des négociations entre les deux partis, actuellement engagés dans un bras de fer, auront lieu lors de la réunion prévue lundi. Le président républicain a déjà annulé une première rencontre avec l'opposition démocrate qui aurait dû se tenir la semaine dernière.

«Cette réunion est une première étape, mais (...) nous avons besoin d'une négociation sérieuse», a affirmé Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, dimanche lors d'une interview accordée à NBC.

Sept voix démocrates nécessaires

«Nous voulons trouver un terrain d'entente bipartisan (...) qui réponde réellement aux besoins du peuple américain sur la santé, la sécurité, et le bien-être économique», a de son côté déclaré Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. «J'espère que nous éviterons le shutdown», a-t-il ajouté dimanche lors d'une interview sur la chaîne ABC.

Les républicains disposent de la majorité aux deux chambres du Congrès, mais en raison du règlement du Sénat, le parti de Donald Trump doit négocier avec les démocrates pour obtenir au moins sept de leurs voix.

Les démocrates, quant à eux, exigent notamment que les républicains rétablissent des centaines de milliards de dollars en dépenses de santé.

Les conservateurs, de leur côté, arguent que leur plan de dépenses pour sept semaines, finançant le gouvernement jusqu'à fin novembre, est le seul sur la table.

Que signifierait un «shutdown» ?

En mars, alors que la menace d'une paralysie planait déjà, les républicains avaient refusé d'engager le dialogue avec les démocrates sur d'énormes coupes budgétaires et le licenciement de milliers de fonctionnaires.

Dix sénateurs démocrates, dont Chuck Schumer, avaient alors décidé à contrecœur de voter pour le texte des républicains, afin d'éviter la paralysie de l'Etat fédéral.

Un «shutdown» signifierait qu'une grande partie des services fédéraux seraient mis à l'arrêt, avec des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, un trafic aérien perturbé, mais aussi de fortes perturbations dans le versement d'aides sociales.

Selon la presse américaine, la Maison Blanche envisage des licenciements massifs et permanents dans les agences gouvernementales si le Congrès ne parvient pas à voter un budget d'ici au 30 septembre.