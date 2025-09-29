Etats-Unis : qui est Thomas Sanford, l’auteur de la fusillade dans une église mormone du Michigan ?

Ancien membre des Marine, Thomas Sanford est suspecté d'avoir tué au moins quatre personnes ce dimanche dans une église du Michigan. Il a été abattu par les forces de l’ordres après l’attaque.

Un profil qui se précise. Thomas Sanford, 40 ans, est l'auteur de la fusillade à l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Grand Blanc, dans le Michigan, aux États-Unis. Abattu sur les lieux par les forces de l’ordre locales, ses tirs ont tué quatre personnes ce dimanche matin aux alentours de 10h25.

Selon le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, Thomas Sanford a percuté les portes de l'église au volant d'un véhicule, alors que «des centaines de personnes» étaient à l'intérieur. Ce dernier a ensuite ouvert le feu «avec un fusil d'assaut», avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi. Un important incendie a par la suite dû être éteint - «allumé délibérément par le suspect», a estimé la police.

Originaire de Burton (Michigan), Thomas Sanford était un ancien des Marine ayant servi entre 2004 et 2008. Un porte-parole de la force armée américaine a d’ailleurs raconté à CNN qu'il opérait en tant que sergent et avait reçu plusieurs médailles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

En 2007, il a été déployé au Japon selon un journal local avant de se rendre en Iraq entre août 2007 et mars 2008. Il travaillait principalement en tant que mécanicien automobile et opérateur de dépannage de véhicules.

UNE cagnotte familiale

Marié et père d’un petit garçon, Thomas Sanford a décidé de quitter son emploi de chauffeur de camion pour Coca Cola afin de rester auprès de son fils diagnostiqué à la naissance d’une maladie appelée hyperinsulinisme familial.

Cette pathologie génétique qui se manifeste par une hypoglycémie, nécessite de longs séjours à l’hôpital et de nombreuses interventions chirurgicales. Pour les aider à financer les soins, la famille Sanford avait alors lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe en 2015.

Interrogé par la presse locale, Thomas Sanford avait déclaré «être fier» de son fils et averti les lecteurs sur le fait de ne jamais prendre «pour acquis le fait d'avoir des enfants en bonne santé »

Selon la page Facebook de la mère du suspect, ce dernier était un adepte du grand air compte tenu des photos où son fils pose avec les animaux qu’il a chassés.