Etats-Unis : une fusillade éclate dans une église mormone du Michigan, au moins quatre personnes tuées

Moins d’une heure après la fusillade, Donald Trump a pris la parole pour dénoncer «une attaque ciblée contre les chrétiens». [Rebecca COOK/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, une fusillade a éclaté dans une église mormone du Michigan, aux États-Unis. Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées, selon la police. Le tueur a été abattu. 

Une église mormone sous les balles. Au moins quatre personnes ont été tuée et plusieurs autres blessées lors d’une fusillade survenue à l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Grand Blanc, dans le Michigan, aux États-Unis, selon les autorités locales. 

La police indique qu’un homme armé a percuté la façade de l’église avec son véhicule pendant un office, dimanche matin aux alentours de 10h25. Il a alors ouvert le feu avant de déclencher volontairement un incendie qui s’est rapidement propagé. 

Selon le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, dix personnes ont été blessées et emmenées en urgence à l'hôpital. Malheureusement, deux d'entre elles ont succombé à leurs blessures quelques heures plus tard. 

Deux corps ont été retrouvés dans les décombres de l'église calcinée, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police.

Donald Trump dénonce une attaque contre les chrétiens 

Selon les autorités, les agents ont échangé des tirs avec le suspect, Thomas Jacob Sanford, 40 ans, qui a été neutralisé. Ce dernier a utilisé un fusil d’assaut lors de l’attaque, a précisé William Renye, chef de la police de Grand Blanc Township. 

Moins d’une heure après la fusillade, Donald Trump a pris la parole pour dénoncer «une attaque ciblée contre les chrétiens».  

«Le suspect est mort, mais beaucoup reste à déterminer. Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis. (…) Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement !», a-t-il écrit sur Truth Social, moins de trois semaines après l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk. 

Sur le même sujet Tuerie dans une église à Minneapolis : «profondément attristé», le pape présente ses condoléances Lire

Une enquête a tout de suite été ouverte par le FBI. «Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête fédérale, tout en apportant son soutien total aux autorités locales et régionales», a poursuivi Donald Trump. Cent agents fédéraux ont été mobilisés dans cette opération, selon le chef de la police locale.

Etats-UnisFusilladeÉglise

