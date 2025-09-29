Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGuerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou a accepté le plan pour Gaza de Donald Trump, un accord total est «très proche», selon le président américain

Donald Trump s'est exprimé depuis la Maison Blanche après un entretien avec Benjamin Netanyahou. [Jonathan Ernst / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Après un entretien à la Maison Blanche, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont exprimés lors d'une conférence de presse conjointe. Le Premier ministre israélien a accepté le plan de paix du président américain et a promis de «finir le travail à Gaza» si le Hamas le rejetait. Suivez notre direct.
Déclaration
L'Autorité palestinienne n'a «aucun rôle à jouer» à Gaza sans un changement "radical", prévient Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a insisté ce lundi, à Washington, sur le fait que l'Autorité palestinienne n'aurait, selon le plan présenté par Donald Trump et qu'il a accepté, aucun rôle à jouer dans la bande de Gaza sans un changement «radical».

«Gaza aura une administration civile et pacifique qui ne sera dirigée ni par le Hamas ni par l'Autorité palestinienne», a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une conférence de presse aux côtés du président américain.

«S'agissant de l'Autorité palestinienne, j'apprécie votre position solide selon laquelle elle ne pourra avoir absolument aucun rôle à Gaza sans passer par une transformation véritable et radicale et bien réelle», a-t-il ajouté à l'adresse de Donald Trump. 

Déclaration
Benjamin Netanyahou soutient le plan de Donald Trump et promet de «finir le travail» à Gaza si le Hamas n'en faisait pas de même

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit lundi à Washington «soutenir» le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre, tout en menaçant de «terminer le travail» si le Hamas le rejette.

«Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahou, s'exprimant lors d'une conférence de presse avec le président américain à la Maison Blanche.

«Tous nos otages, les vivants et les morts, vont tout de suite rentrer à la maison. Le Hamas sera désarmé. Gaza sera démilitarisée. Israël va (y) conserver la responsabilité de la sécurité, y compris pour un périmètre de sécurité, pour un certain temps».

«Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'ils disent l'accepter, mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël va terminer le travail soi-même», a ajouté le Premier ministre israélien depuis la Maison Blanche.

Alerte
Le Forum des familles d'otages salue le plan de Donald Trump pour Gaza

Le Forum des familles, la principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a salué lundi le plan de paix américain pour Gaza et appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il l'accepte.

"Il s'agit d'un accord historique qui permettra à notre peuple de guérir, de mettre fin à la guerre et de tracer un nouvel avenir pour le Moyen-Orient", a déclaré le Forum des familles d'otages dans un communiqué. "Le monde doit exercer une pression maximale pour s'assurer que le Hamas saisisse cette opportunité historique de paix", a-t-il ajouté.

Déclaration
Donald Trump déclare qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» en cas d'accord

Donald Trump a déclaré lundi qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.

«En collaboration avec la nouvelle autorité de transition à Gaza, toutes les parties conviendront d'un calendrier pour le retrait des forces israéliennes par étapes», a annoncé le président américain lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche.

Déclaration
Donald Trump dit espérer que le Hamas acceptera son plan de paix à Gaza

Plus d'informations à venir...

Déclaration
Donald Trump «remercie» Benjamin Netanyahou d'avoir «accepté» son plan pour Gaza

Donald Trump a remercié lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'avoir «accepté» son plan en 20 points pour Gaza, «en vue d'en finir avec (...) la destruction que nous voyons depuis si longtemps», lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche avec les deux dirigeants.

Le président américain a également assuré que «tout le monde», sauf le Hamas, avait approuvé son plan à ce stade. «Mais j'ai le pressentiment que nous allons avoir une réponse positive» de la part du Hamas, a-t-il ajouté.

Alerte
Selon Donald Trump qu'un accord sur Gaza est «très, très proche»

Donald Trump a assuré lundi que les Etats-Unis étaient «très, très proches» de conclure un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, après une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche.

«C'est un grand, grand jour, un jour magnifique», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien. «Nous sommes au minimum très, très proche et je pense qu'on est au-delà de très proche et je veux remercier Bibi pour être vraiment venu et faire le boulot», a-t-il ajouté en utilisant le surnom de Benjamin Netanyahou.

Alerte
Donald Trump et Benjamin Netanyahou s'exprime depuis la Maison Blanche

Plus d'informations à venir...

Donald Trump a publié son plan en 20 points pour Gaza

Donald Trump a publié lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.

Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que «personne ne sera forcé de quitter Gaza», a été diffusé peu avant une conférence de presse conjointe entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Alerte
Benjamin Netanyahou présente ses excuses au Premier ministre du Qatar pour l'attaque sur les membres du Hamas, selon un diplomate

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses lundi au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.

Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Premier ministre israélien avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.

Des familles d'otages appellent Donald Trump à faire pression sur Benjamin Netanyahou pour un accord à Gaza

Des Israéliens et des proches d'otages retenus à Gaza ont manifesté ce lundi devant la branche de l'ambassade américaine à Tel-Aviv, appelant le président américain Donald Trump à faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin qu'il accepte son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza.

«Maintenant, maintenant !», scandait la foule, selon un correspondant de l'AFP, alors que les deux dirigeants se rencontrent à la Maison Blanche. «Ne permettez aucune tentative de sabotage de l'accord !», a lancé un manifestant.

Les protestataires brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Président Trump, entrez dans l'histoire. Ramenez-les à la maison maintenant».

Ce que l'on sait du plan de Donald Trump pour Gaza

En acceuillant Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche ce lundi, Donald Trump a fait part de sa confiance, quant à la probabilité de convaincre le Premier ministre israélien d'accepter son plan de paix à Gaza.

Retrouvez ce que l'on sait sur la proposition du président américain ici.

Déclaration
Donald Trump dit être «très confiant» sur la possibilité d'un accord à Gaza

Donald Trump a accueilli ce lundi Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, se disant «très confiant» sur la possibilité d'y parvenir.

Le président américain et le Premier ministre israélien doivent tenir une conférence de presse commune aux alentours de 19h.

Alerte
Benjamin Netanyahou est arrivé à la Maison Blanche, accueilli par Donald Trump
Sur les réseaux
«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient» : Donald Trump partage son optimisme avant son entretien avec Benjamin Netanyahou

À l'occasion de la quatrième rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ce lundi à la Maison Blanche, le président américain a pour objectif de faire accepter au Premier ministre israélien son plan de paix pour Gaza, comprenant notamment un cessez-le-feu et la libération de tous les otages encore retenus par le Hamas.

«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», a écrit le président américain dimanche sur sa plateforme Truth Social.

«Il veut que cette guerre se termine et il veut que tous les otages soient libérés», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt lundi dans un échange avec la presse. Selon elle, Donald Trump s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington.

Guerre au Proche-OrientProche-OrientDonald TrumpBenjamin NetanyahouIsraëlGaza

À suivre aussi

Guerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou «soutient» le plan de paix de Donald Trump et promet de «finir le travail» à Gaza si le Hamas le rejetait
Guerre au Proche-Orient : «Les pays arabo-musulmans se sont engagés à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas», affirme Donald Trump
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous attendons qu'Emmanuel Macron pose deux conditions : la libération des otages et le démantèlement du Hamas», martèle Elie Korchia

Ailleurs sur le web

Dernières actualités