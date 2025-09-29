Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a insisté ce lundi, à Washington, sur le fait que l'Autorité palestinienne n'aurait, selon le plan présenté par Donald Trump et qu'il a accepté, aucun rôle à jouer dans la bande de Gaza sans un changement «radical».

«Gaza aura une administration civile et pacifique qui ne sera dirigée ni par le Hamas ni par l'Autorité palestinienne», a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une conférence de presse aux côtés du président américain.

«S'agissant de l'Autorité palestinienne, j'apprécie votre position solide selon laquelle elle ne pourra avoir absolument aucun rôle à Gaza sans passer par une transformation véritable et radicale et bien réelle», a-t-il ajouté à l'adresse de Donald Trump.