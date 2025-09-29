Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses lundi au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.
Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Premier ministre israélien avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.
Des Israéliens et des proches d'otages retenus à Gaza ont manifesté ce lundi devant la branche de l'ambassade américaine à Tel-Aviv, appelant le président américain Donald Trump à faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin qu'il accepte son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza.
«Maintenant, maintenant !», scandait la foule, selon un correspondant de l'AFP, alors que les deux dirigeants se rencontrent à la Maison Blanche. «Ne permettez aucune tentative de sabotage de l'accord !», a lancé un manifestant.
Les protestataires brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Président Trump, entrez dans l'histoire. Ramenez-les à la maison maintenant».
En acceuillant Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche ce lundi, Donald Trump a fait part de sa confiance, quant à la probabilité de convaincre le Premier ministre israélien d'accepter son plan de paix à Gaza.
Retrouvez ce que l'on sait sur la proposition du président américain ici.
Donald Trump a accueilli ce lundi Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, se disant «très confiant» sur la possibilité d'y parvenir.
Le président américain et le Premier ministre israélien doivent tenir une conférence de presse commune aux alentours de 19h.
“Very confident!”
President Trump welcomes the Prime Minister of Israel to the White House 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/9Q5L42yi5m
— Margo Martin (@MargoMartin47) September 29, 2025
À l'occasion de la quatrième rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ce lundi à la Maison Blanche, le président américain a pour objectif de faire accepter au Premier ministre israélien son plan de paix pour Gaza, comprenant notamment un cessez-le-feu et la libération de tous les otages encore retenus par le Hamas.
«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», a écrit le président américain dimanche sur sa plateforme Truth Social.
«Il veut que cette guerre se termine et il veut que tous les otages soient libérés», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt lundi dans un échange avec la presse. Selon elle, Donald Trump s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington.