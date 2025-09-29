Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGuerre au Proche-Orient : Donald Trump se dit être «très confiant» sur la possibilité d'un accord à Gaza

C'est la quatrième rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou depuis le retour du président américain à la Maison Blanche le 20 janvier dernier. [Jonathan Ernst / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Donald Trump a accueilli ce lundi Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche. L'objectif de cette rencontre est simple : convaincre le Premier ministre israélien d'accepter son plan de paix pour Gaza. Suivez notre direct.
Alerte
Benjamin Netanyahou présente ses excuses au Premier ministre du Qatar pour l'attaque sur les membres du Hamas, selon un diplomate

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses lundi au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.

Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Premier ministre israélien avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.

Des familles d'otages appellent Donald Trump à faire pression sur Benjamin Netanyahou pour un accord à Gaza

Des Israéliens et des proches d'otages retenus à Gaza ont manifesté ce lundi devant la branche de l'ambassade américaine à Tel-Aviv, appelant le président américain Donald Trump à faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin qu'il accepte son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza.

«Maintenant, maintenant !», scandait la foule, selon un correspondant de l'AFP, alors que les deux dirigeants se rencontrent à la Maison Blanche. «Ne permettez aucune tentative de sabotage de l'accord !», a lancé un manifestant.

Les protestataires brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Président Trump, entrez dans l'histoire. Ramenez-les à la maison maintenant».

Ce que l'on sait du plan de Donald Trump pour Gaza

En acceuillant Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche ce lundi, Donald Trump a fait part de sa confiance, quant à la probabilité de convaincre le Premier ministre israélien d'accepter son plan de paix à Gaza.

Retrouvez ce que l'on sait sur la proposition du président américain ici.

Déclaration
Donald Trump dit être «très confiant» sur la possibilité d'un accord à Gaza

Donald Trump a accueilli ce lundi Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, se disant «très confiant» sur la possibilité d'y parvenir.

Le président américain et le Premier ministre israélien doivent tenir une conférence de presse commune aux alentours de 19h.

Alerte
Benjamin Netanyahou est arrivé à la Maison Blanche, accueilli par Donald Trump
Sur les réseaux
«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient» : Donald Trump partage son optimisme avant son entretien avec Benjamin Netanyahou

À l'occasion de la quatrième rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ce lundi à la Maison Blanche, le président américain a pour objectif de faire accepter au Premier ministre israélien son plan de paix pour Gaza, comprenant notamment un cessez-le-feu et la libération de tous les otages encore retenus par le Hamas.

«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», a écrit le président américain dimanche sur sa plateforme Truth Social.

«Il veut que cette guerre se termine et il veut que tous les otages soient libérés», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt lundi dans un échange avec la presse. Selon elle, Donald Trump s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington.

Guerre au Proche-OrientProche-OrientDonald TrumpBenjamin NetanyahouIsraëlGaza

À suivre aussi

Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous attendons qu'Emmanuel Macron pose deux conditions : la libération des otages et le démantèlement du Hamas», martèle Elie Korchia
Le Royaume-Uni devrait reconnaître l'Etat de Palestine ce dimanche, malgré la pression des Etats-Unis
«Nous devons faire en sorte qu'Israël n'y participe pas» : le gouvernement espagnol réitère son opposition à la présence de l'Etat hébreu à l'Eurovision 2026

Ailleurs sur le web

Dernières actualités