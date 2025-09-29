Benjamin Netanyahou présente ses excuses au Premier ministre du Qatar pour l'attaque sur les membres du Hamas, selon un diplomate

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses lundi au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.

Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Premier ministre israélien avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.