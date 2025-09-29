Guerre au Proche-Orient : voici ce que contient le plan en 20 points de Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza

Donald Trump a présenté ce lundi un plan de paix pour Gaza en 20 points, lors d'une conférence de presse organisée à la Maison Blanche avec Benjamin Netanyahou, qui a annoncé l'avoir accepté. Voici ce qu'il contient.

Une proposition historique. Le président américain, Donald Trump, a ouvert une conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien, ce lundi 29 septembre, en qualifiant cette journée «d'une des plus belles de la civilisation».

Le président des États-Unis a en effet présenté un plan de paix, en 20 points, pour régler le conflit qui fait rage à Gaza depuis les atrocités commises par le Hamas lors du 7-Octobre. Une proposition acceptée dans la foulée par Benjamin Netanyahou.

Une autorité temporaire «technocratique et apolitique»

Le document dévoilé par la Maison Blanche prévoit un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, accompagné d'un retrait par étapes des forces israéliennes et d'une libération des otages dans les 72 heures suivant l'acceptation du plan de paix par les deux parties.

«Une fois tous les otages libérés, Israël libérera 250 prisonniers condamnés à perpétuité ainsi que 1.700 Gazaouis détenus après le 7 octobre 2023, y compris toutes les femmes et tous les enfants détenus dans ce contexte. Pour chaque otage israélien dont la dépouille sera restituée, Israël restituera les dépouilles de 15 Gazaouis décédés», peut-on lire dans le plan publié par la Maison Blanche.

Le territoire palestinien serait ensuite gouverné par une autorité temporaire «technocratique et apolitique», chargée d'assurer la gestion quotidienne des services publics dans le quotidien des Gazaouis.

«Ce comité sera composé de Palestiniens qualifiés et d'experts internationaux, sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition, le "Conseil de paix", qui sera dirigé et présidé par le président Donald J. Trump, avec d'autres membres et chefs d'État qui seront annoncés ultérieurement, dont l'ancien Premier ministre Tony Blair», a précisé l'administration Trump.

Les Palestiniens encouragés à rester à Gaza

«Bien évidemment, le Hamas serait exclu de ce nouveau comité et un processus de démilitarisation de Gaza sera mis en place sous «la supervision d'observateurs indépendants», est-il précisé.

Le document dévoilé par la Maison Blanche sur ses réseaux sociaux précise que personne ne sera contraint de quitter Gaza. Si les Palestiniens qui souhaitent partir seront libres de le faire, ceux qui ont fui les combats pourront y retourner.

«Nous encouragerons les gens à rester et leur offrirons la possibilité de construire une Gaza meilleure», a tenu à insister le président américain. Ensuite, un plan de développement économique visant à reconstruire et à dynamiser Gaza sera élaboré par un «groupe d'experts qui ont contribué à la naissance de certaines des villes modernes florissantes du Moyen-Orient».

Une force internationale créée pour stabiliser Gaza

Pour s'assurer que la paix sera durable au Proche-Orient, les États-Unis ont prévu de travailler avec certains partenaires internationaux, notamment les pays arabes, pour mettre en place une force internationale de stabilisation dans Gaza (ISF).

Elle sera temporaire et aura pour rôle, dans un premier temps, de former et épauler les forces de l'ordre palestiniennes, avant de devenir dans un second temps une solution stable et définitive de maintien de l'ordre aux frontières.

«L'ISF travaillera avec Israël et l'Égypte pour aider à sécuriser les zones frontalières, en collaboration avec les forces de police palestiniennes nouvellement formées», détaille le plan de Donald Trump.

Le président américain insiste également, dans les derniers points majeurs de son plan, sur le fait que les Israéliens ne vont pas annexer Gaza. Les forces de sécurité israélienne vont se retirer au fur et à mesure que la démilitarisation du territoire palestinien sera effective.

Le plan se termine avec l'affirmation qu'un État palestinien pourra être créé dans le futur si les conditions sont réunies et que le programme de reconstruction de Gaza est fidèle aux souhaits émis par le président américain.