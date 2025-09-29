«Historique», «audacieux», «inspiré des idées de la France»... Les réactions au plan de paix pour Gaza présenté par Donald Trump se multiplient

En compagnie de Benjamin Netanyahou, Donald Trump a présenté ce lundi 29 septembre son plan de paix pour Gaza. Un projet en 20 points qui a suscité des réactions.

Pour mettre fin à la guerre à Gaza, Donald Trump a présenté ce lundi son plan de paix en 20 points, validé par Benjamin Netanyahou. Publié à l'ouverture d'une conférence de presse donnée par les deux dirigeants à la Maison Blanche, le document a fait réagir.

Sur X, Emmanuel Macron a salué «l'engagement du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération du tous les otages». Il a dit souhaiter qu'«Israël s'engage résolument sur cette base. Le Hamas n'a pas d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan».

Je salue l'engagement du Président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages.



Je souhaite qu’Israël s’engage résolument sur cette base. Le Hamas n’a pas d’autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2025

Le président de la République a appelé à mobiliser «tous les partenaires concernés» afin de «construire une paix durable dans la région, fondée sur la solution des deux Etats». La France est, selon lui, «prête à y contribuer» et «sera vigilante aux engagements de chacune des parties».

Tony Blair salue un plan «audacieux»

Tony Blair a, lui aussi, réagi dans un communiqué, afin de remercier Donald Trump pour son «leadership et sa détermination» tout en saluant un plan «audacieux et intelligent» qui «nous offre la meilleure chance de mettre fin à deux années de guerre».

L'ancien Premier ministre britannique est concerné au premier chef puisqu'il devrait faire partie du «Comité de la paix», présidé par Donald Trump et qui sera chargé de superviser la transition à Gaza via un comité palestinien «apolitique et technocratique» en charge des affaires courantes du territoire.

Le plan de paix présenté par le Président Trump, qui s’inspire explicitement des idées que la France a portées avec ses partenaires lundi dernier à l’ONU, ouvre enfin la possibilité que les armes se taisent, que les otages soient libérés, que l’aide humanitaire entre massivement… https://t.co/bb0Vjiz1Pf — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 29, 2025

Le ministre français démissionnaire des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a souligné le fait que, selon lui, «le plan de paix présenté par le Président Trump [...] s’inspire explicitement des idées que la France a portées avec ses partenaires lundi dernier à l’ONU».

Il a salué le projet, estimant qu'il «ouvre enfin la possibilité que les armes se taisent, que les otages soient libérés, que l’aide humanitaire entre massivement à Gaza et qu’un horizon politique se dessine pour garantir la sécurité d’Israël et les droits légitimes du peuple palestinien».

Le Forum des familles, principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a aussi réagi dans la soirée, évoquant un «accord historique». Il «permettra à notre peuple de guérir, de mettre fin à la guerre et de tracer un nouvel avenir pour le Moyen-Orient», peut-on lire dans le communiqué.

L'organisation a appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte ce plan de paix. Après la conférence de presse de Donald Trump et Benjamin Netanyahou ce lundi, un responsable du mouvement islamiste palestinien a affirmé que le mouvement n'avait pas encore reçu les détails du projet.