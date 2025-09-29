L'effondrement d'un immeuble en Indonésie fait au moins un mort et 79 blessés

Un immeuble de trois étages abritant de nombreux étudiants s'est effondré ce lundi 29 septembre en Indonésie, sur l'île de Java. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 79 blessés.

Un drame encore inexpliqué. Plus d'une centaine d'étudiants étaient réunis pour prier dans un immeuble sur l'île indonésienne de Java, quand le bâtiment s'est brusquement effondré. Une personne a été tuée, 79 autres ont été blessées, mais le nombre de victimes portées disparues n'est pour l'heure pas connu.

Selon l'agence de presse officielle Antara, l'immeuble de trois étages, situé dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, abritait l'internat islamique Al-Khoziny. D'après l'un des gardiens de cet internat, l'effondrement s'est produit alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

Ce n'est pas la première fois que le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie. Au début du mois de septembre, l'effondrement d'un immeuble abritant une salle de prière dans l'ouest de Java avait déjà fait trois morts et des dizaines de blessés.

Auparavant, en 2022, un mini-marché de trois étages s'était effondré dans le sud de Kalimantan, tuant 5 personnes, tandis qu'en 2018 75 personnes avaient été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta avait cédé.