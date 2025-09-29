Moldavie : le parti pro-européen PAS remporte les législatives

Le parti pro-européen PAS de la présidente Maia Sandu a remporté ce dimanche les législatives en Moldavie avec plus de 50% des voix. Cette élection se déroulait dans un contexte tendu en raison de la guerre en Ukraine et d'une forte suspicion d'ingérence russe dans le scrutin.

Une large victoire pour le camp européiste. Le parti pro-européen PAS de la présidente Maia Sandu a largement remporté les élections législatives de dimanche en Moldavie, d’après les résultats officiels publiés ce lundi.

Le Parti Action et Vérité (PAS), au pouvoir depuis 2021 dans ce pays parmi les plus pauvres d'Europe, a obtenu 50,03% des suffrages, selon les résultats, portant sur 99,52% des suffrages, publiés par la Commission électorale centrale sur son site internet

Selon les projections, le PAS pourrait conserver sa majorité absolue au Parlement avec 55 sièges sur 101. Il en détenait 63 dans l'assemblée sortante.

Il a devancé le Bloc patriotique, prorusse, qui affiche un score de 24,26% et le Mouvement alternatif national (MAS) du maire de Chisinau, Ion Ceban, avec 7,99% des voix. Ce dernier avait notamment appelé à voter contre le PAS.

Un peu plus de 52% des électeurs moldaves ont pris part à ce scrutin dans lequel ils devaient trancher entre la poursuite du rapprochement avec l'Union européenne ou un retour dans le giron russe. Le PAS a limité plus qu'attendu son recul par rapport aux législatives de 2021, où il avait recueilli 52,8% des voix contre 27,2% pour le Bloc des socialistes et communistes d'Igor Dodon.

«Une campagne de désinformation sans précédent»

L'analyste du groupe de réflexion WatchDog Andrei Curararu a jugé le Kremlin susceptible de «recourir à des manifestations, à la corruption des députés PAS et à d'autres tactiques pour perturber la formation d'un gouvernement pro-européen stable».

Chaque camp a accusé l'autre de manipulation et de tentative d'intimidation pendant la campagne. Le scrutin a notamment été assombri par les craintes d'achats de voix et de troubles, ainsi que par une «campagne de désinformation sans précédent» menée par la Russie, selon l'Union européenne.

Moscou a démenti ces allégations, tandis que l'opposition moldave, largement prorusse, a accusé le PAS d'avoir planifié une fraude. Le service de cybersécurité moldave a déclaré dimanche avoir détecté plusieurs tentatives d'attaques sur l'infrastructure électorale, «neutralisées en temps réel».

Après avoir voté à Chisinau, Maia Sandu a mis en garde contre «l'ingérence massive de la Russie», affirmant aux journalistes que son pays, voisin de l'Ukraine en guerre, était «en danger». En début de semaine, elle avait dénoncé les «centaines de millions d'euros» déversés par Moscou pour acheter des voix, orchestrer des campagnes de désinformation en ligne et organiser des violences.

Du «jamais vu» sur le plan de l’ingérence

Selon Igor Botan, directeur du centre de réflexion moldave Adept, la Moldavie n'a «jamais vu un tel niveau (d'ingérence étrangère) dans une campagne électorale» depuis l'indépendance en 1991 de l'ex-république soviétique qui compte quelque 2,4 millions d'habitants et plus d'un million d'émigrés également appelés à voter.

Igor Dodon, du Bloc patriotique, a revendiqué la victoire dès la fin du vote. Dans la soirée de dimanche, il a appelé les partis de l'opposition et des membres de la société civile «à une manifestation pacifique devant le parlement» lundi midi «pour défendre le vote des citoyens». Tenant un haut-parleur, il s'est ensuite rendu devant la commission électorale pour menacer de ne pas reconnaître le résultat des élections «si pendant la nuit il y a des falsifications».

La participation de la diaspora, qui a contribué à la réélection de Mme Sandu en 2024, et celle de la région séparatiste de Transniestrie, qui penche en faveur de la Russie, ont été particulièrement observées. Les autorités de Transdniestrie ont accusé dimanche le gouvernement moldave de «nombreuses et flagrantes» tentatives de limiter le vote des habitants de cette région.