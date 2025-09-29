Rencontre Donald Trump - Benjamin Netanyahou : le président américain et le Premier ministre israélien se retrouvent ce lundi à Washington

Attendu ce lundi à Washington pour s'entretenir avec Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit notamment évoquer sur place le plan américain pour la fin du conflit au Proche-Orient.

Une rencontre peut-être cruciale pour la suite. Alors que le 47e président américain s’apprête à recevoir Benjamin Netanyahou à Washington ce lundi, les discussions devraient tourner autour d’un plan américain pour mettre un terme au conflit entre Israël et les terroristes du Hamas. La veille de la rencontre, Donald Trump a promis «une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient (...). Quelque chose de spécial, une première».

Suivant les informations disponibles, le plan américain serait développé en 21 points. Certains évoquent notamment un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des otages israéliens toujours détenus par le Hamas, un retrait israélien ainsi qu’une future gouvernance de Gaza sans le groupe terroriste, à l'origine des attaques sanglantes du 7 octobre 2023, qui ont déclenché la guerre.

La rencontre prévue entre les deux dirigeants constitue une étape majeure dans les efforts mis en œuvre pour tenter enfin de faire taire les armes, mais la situation reste sensible. Il y a tout juste une semaine, le lundi 22 septembre, la France et l’Arabie saoudite organisaient un sommet dans l’enceinte des Nations unies à New York sur l’avenir de la solution à deux Etats, palestinien et israélien, vivant côte à côte en paix et en sécurité.

Une dizaine de pays ont reconnu formellement l’Etat de Palestine, provoquant la colère d’Israël. Vendredi, à la tribune de l’ONU, le Premier ministre israélien a assuré vouloir «finir le travail» contre les terroristes du Hamas «aussi vite que possible», s’en prenant avec virulence aux pays occidentaux, dont la France, qui ont reconnu l’Etat de Palestine. Ils auraient, selon lui, «cédé» au groupe terroriste palestinien, prouvant que ça «paie de tuer des juifs», a-t-il dénoncé.

Après avoir assuré avoir installer des hauts-parleurs dans la bande de Gaza pour que les 49 otages encore retenus par le Hamas - dont 27 présumés morts selon les autorités israéliennes - entendent son discours, il s’est ensuite directement adressé à eux. «Nous ne vous avons pas oubliés, même pour une seconde. Nous ne nous reposerons pas tant que vous ne serez pas tous rentrés à la maison», a-t-il d’abord lancé en hébreu, puis en anglais.

«Un accord» sur gaza annoncé par Donald Trump

Les propos du Premier ministre israélien ont été dénoncés dans la foulée par le Forum des familles, la principale organisation israélienne des proches des captifs à Gaza. Le groupe a jugé que les déclarations de Benjamin Netanyahou à la tribune de l’ONU mettaient la vie des otages en danger.

L’intervention de Benjamin Netanyahou à New York a été très scrutée et a suscité de nombreuses réactions, dont celle du président américain Donald Trump. Ce dernier, qui a souvent soutenu les décisions de son homologue israélien, annonçait après son discours à la tribune de l’ONU qu’il «pensait [avoir] un accord» sur Gaza, sans donner plus de détail. «Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre», a promis le chef de l’Etat américain depuis la Maison Blanche. Cette semaine pourtant, il a averti qu’il «n'autoriserai(t) pas Israël à annexer la Cisjordanie».

À la veille de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche, selon la presse israélienne, Benjamin Netanyahou préparait un agenda des plus chargés. D'après une source politique israélienne, le Premier ministre entend évoquer sur place la question de la souveraineté en Judée-Samarie, malgré l’opposition affichée du président américain.