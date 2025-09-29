Russie : 135.000 hommes doivent être enrôlés cet automne pour le service militaire

La Russie va entamer, le mois prochain, sa campagne de conscription militaire semi-annuelle. Moscou espère enrôler 135.000 hommes âgés de 18 à 30 ans qui, selon le récit officiel, ne se retrouveront pas au front en Ukraine, ce que dément Kiev.

Un devoir pour les Russes. Une nouvelle campagne de conscription militaire, menée cet automne en Russie, prévoit de recruter 135.000 jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, selon un décret qui a été signé ce lundi, par le président Vladimir Poutine.

La période de recrutement devrait durer quelques mois, commencera dès ce 1er octobre et prendra fin le 31 décembre.

Dans le pays, le service militaire est obligatoire et s’étend sur une année : l'Etat organise, chaque année, deux campagnes, l’autre étant au printemps. L'an dernier, celle du printemps, avait eu pour objectif de recruter 160.000 hommes.

Une tranche d'âge plus large depuis 2023

Depuis le début de son attaque sur l’Ukraine, lancée en février 2022, l’armée russe assure que ces recrues ne sont pas déployées sur le champ de bataille contre les troupes ukrainiennes, mais effectuent plutôt des tâches subalternes en Russie.

Ces conscrits sont donc à distinguer des plus de 300.000 réservistes mobilisés pour aller combattre en Ukraine et qui, eux, avaient déjà réalisé leur service militaire dans l’armée russe.

Le sujet du déploiement de conscrits sur le front reste un sujet sensible en Russie. Pour cause, au cours de la première guerre de Tchétchénie, des jeunes hommes faisant leur service militaire avaient été envoyés sur le front. Beaucoup avaient été blessés, ou tués, suscitant une forte émotion au sein de la population russe.

Pourtant, malgré les affirmations du gouvernement russe, des cas de conscrits présents sur le champ de bataille ukrainien ont déjà été signalés à plusieurs reprises. En août 2024, Kiev avait affirmé avoir fait prisonniers de jeunes conscrits, après une offensive surprise dans la région russe de Koursk.

Un an après l’invasion russe en Ukraine, en 2023, la Russie avait aussi adopté une loi repoussant l'âge limite de la conscription de 27 à 30 ans, permettant ainsi de recruter plus de soldats.