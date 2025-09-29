Tirage «spécial» Eurodreams de ce jeudi : gains en jeu, nouvelles règles… Tout ce qu’il faut savoir

Pour la première fois de sa jeune existence, la loterie EuroDreams proposera son premier tirage exceptionnel ce jeudi 2 octobre, espérant relancer son activité. Voici ce qu’il y a à savoir.

Le petit frère de l’EuroMillions en quête de renouveau. Ce jeudi 2 octobre, EuroDreams lancera son premier tirage exceptionnel afin de relancer son activité.

Alors que le jeu propose d'habitude un gain de 20.000 euros par mois pendant trente ans, soit 7,2 millions d'euros, la somme passera à 30.000 euros pour un total cumulé de 10,8 millions d’euros.

Dès jeudi, «un nouveau tableau de lots sera appliqué sur le jeu avec une revalorisation du rang 3 à 500 euros environ», annonce le site de la FDJ sur son site. Cette règle sera valable pour tous les tirages. Toutefois, les gains des rangs 4 et 5 ont été baissés.

Concrètement, le nombre de numéros correspondant au résultat détermine les rangs des utilisateurs.

2,5 euros la grille

Pour jouer, il suffit d’acheter une grille sur le site de la FDJ ou dans les points de ventes partenaires pour le prix de 2,50 euros.

Selon l’institution, les joueurs auraient une chance sur 4,66 de remporter un gain à EuroDreams.

Contrairement à l'EuroMillions, le Royaume-Uni ne participe pas à cette loterie, «non pas pour des raisons liées au Brexit», mais parce qu'ils ont un jeu similaire, Set for Life, qui rencontre déjà beaucoup de succès, avait expliqué Stéphane Pallez, la dirigeante de la FDJ à l’AFP en 2023.

En France, le seul jeu de tirage proposant une rente est le Keno, lancé en 2013.