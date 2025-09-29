Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Une tempête émotionnelle» : son plat n’arrive pas assez vite, il perd ses nerfs et casse pour 13.000 euros d'objets au restaurant

Dans les dégâts, il y a 32 verres, 14 assiettes, des plats, des coupelles, des vases… [Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La justice suisse a rendu son jugement. Un homme s’était emporté en avril dernier dans un restaurant 5 étoiles et avait envoyé valser la vaisselle pour un coût total s’élevant à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La faim ne justifie pas le manque d’éducation. En Suisse, dans un restaurant étoilé, un Ukrainien de 58 ans est sorti de ses gonds pour un service, soit disant trop long. Cet épisode colérique lui coûte à présent beaucoup plus qu’un repas de luxe.

Dans une «tempête émotionnelle», comme le précise le média 20 Minuten, le client a commencé par faire voler de la vaisselle à travers la salle. Dans une immense cohue, le quinquagénaire ne s’est pas arrêté là. Peinture et mobilier ont été tachés et abîmés.

Pour un simple service, un peu long a priori, la note finale est vite montée. Dans les dégâts, il y a 32 verres, 14 assiettes, des plats, des coupelles, des vases… Tout le service de table y est passé. Le prix des dommages s’élève à près de 13.000 euros.

Sur le même sujet «Les gens ont à peine eu le temps d'esquiver» : un automobiliste fonce sur une manifestation pro-palestinienne et fait deux blessés en Suisse Lire

Mais l’addition finale affiche, en plus, une amende de 8.350 euros et des frais de justice de 850 euros, sans oublier le repas. Le passage en caisse a exigé au final un paiement de 22.000 euros.

SuisserestaurantsLuxeJustice

À suivre aussi

Royaume-Uni : ils creusent dans leur jardin et découvrent un véritable trésor
«Les gens ont à peine eu le temps d'esquiver» : un automobiliste fonce sur une manifestation pro-palestinienne et fait deux blessés en Suisse
Il vend sa voiture et la vole 6 mois plus tard après avoir gardé un double des clés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités