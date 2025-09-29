«Une tempête émotionnelle» : son plat n’arrive pas assez vite, il perd ses nerfs et casse pour 13.000 euros d'objets au restaurant

La justice suisse a rendu son jugement. Un homme s’était emporté en avril dernier dans un restaurant 5 étoiles et avait envoyé valser la vaisselle pour un coût total s’élevant à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La faim ne justifie pas le manque d’éducation. En Suisse, dans un restaurant étoilé, un Ukrainien de 58 ans est sorti de ses gonds pour un service, soit disant trop long. Cet épisode colérique lui coûte à présent beaucoup plus qu’un repas de luxe.

Dans une «tempête émotionnelle», comme le précise le média 20 Minuten, le client a commencé par faire voler de la vaisselle à travers la salle. Dans une immense cohue, le quinquagénaire ne s’est pas arrêté là. Peinture et mobilier ont été tachés et abîmés.

Pour un simple service, un peu long a priori, la note finale est vite montée. Dans les dégâts, il y a 32 verres, 14 assiettes, des plats, des coupelles, des vases… Tout le service de table y est passé. Le prix des dommages s’élève à près de 13.000 euros.

Mais l’addition finale affiche, en plus, une amende de 8.350 euros et des frais de justice de 850 euros, sans oublier le repas. Le passage en caisse a exigé au final un paiement de 22.000 euros.