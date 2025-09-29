Voici les 5 pays qui souffrent le plus de «pollution sonore» en Europe selon une étude

Une étude dévoilée par l'Agence européenne pour l'environnement estime à plus 20% le nombre d'Européens affectés par la pollution sonore. Aucun pays n'est épargné, pas même la France.

L’un des premiers risques environnementaux pour la santé, derrière la mauvaise qualité de l’air et la température. En juin, le dernier rapport de l'Agence européenne pour l'environnement est venu rappeler une réalité souvent oubliée : la pollution sonore menace la santé de millions d'Européens, et ce, chaque jour. Les nuisances sonores seraient à l’origine de 66.000 morts prématurées en Europe. Le fracas des villes, lui, aurait également causé 50.000 maladies cardio-vasculaires dont 19.000 cas de démence et 3.000 troubles dépressifs en Europe en 2021. Pire, «plus de 1.3 million d'années de vie en bonne santé ont été perdues en Europe à cause de la pollution sonore».

D’une longueur de 115 pages, le texte étudie les multiples facteurs émetteurs de bruit, à l’instar des véhicules comme les voitures, les trains, les avions, ou les objets du quotidien comme les écrans. Au total, en 2022, plus de 20% de la population européenne a été exposée à des niveaux de bruit nocifs supérieurs aux seuils fixés par la directive sur le bruit dans l'environnement (END), qui fixe la limite à 55 décibels pour la période jour-soir-nuit.

LE luxembourg, pays le plus touché

Le Luxembourg arrive en tête des pays les plus touchés, avec 68% de sa population exposée à des niveaux sonores malsains. Il est suivi par Chypre (52%), la France (36%) l'Autriche (32%) et la Suède (29%), comme on peut le voir sur ce graphique Statista.

Mais comment expliquer que le Luxembourg, petit pays d'à peine 650.000 âmes, caracole en tête du classement ? L’étude avance plusieurs éléments, mais pointe notamment du doigt le rôle important de l’aéroport national. «Dans certains cas, comme au Luxembourg, le pourcentage élevé de personnes affectées est dû à des trajectoires de vol passant directement au-dessus de zones densément peuplées», peut-on notamment lire.

En effet, ce n’est un secret pour personne : le Findel est très proche du centre-ville et les couloirs aériens survolent des quartiers résidentiels, ce qui continue d’ailleurs de provoquer la grogne de nombreux riverains.

LA FRANCE PLOMBÉE PAR SES TRANSPORTS

Même constat pour la France qui compte le plus grand nombre de personnes exposées à des bruits de transport supérieurs à la limite de sécurité fixée par l'UE, avec 24 millions de personnes touchées. Près de 90% de ce bruit est dû au trafic routier.

Les transports restent donc les premiers vecteurs d’exposition au bruit. Selon le document, les nuisances liées au transport routier affectent 92 millions de personnes, 18 millions pour le fret ferroviaire, et 2.6 millions pour le réseau aérien.

LA SLOVAQUIE, BONNE ÉLÈVE

À l'autre bout de l'échelle, la Slovaquie (8%), le Portugal (9%), l'Estonie (9%) et la Slovénie (11%), figurent parmi les pays dont le pourcentage de la population affectée est le plus faible. Pas étonnant puisqu'ils sont les pays avec les plus d'espaces verts par habitant.

Selon le rapport, «l'accès à des espaces verts et calmes est bénéfique pour la santé, notamment en réduisant le stress et l'inconfort, en particulier pour les personnes vivant dans des environnements bruyants». Une analyse géospatiale de 233 villes révèle que seulement 34 % de la population peut accéder à des espaces verts et calmes à moins de 400 mètres à pied de son domicile, «ce qui est une mesure commune d'accessibilité acceptable ».

QUELLES MESURES POUR LIMITER CE FLÉAU ?

En 2017, dans son plan «zéro pollution», l’UE affichait son objectif de baisser de 30% le nombre d’habitants chroniquement perturbés par les bruits des transports. En mars dernier, un rapport publié par Bruxelles fait état de, «niveaux de pollution encore trop élevés, notamment en raison du bruit nocif», appelant à «une action beaucoup plus forte est nécessaire dans l’UE pour atteindre ses objectifs de réduction de la pollution à l’horizon 2030.»

Entre 2017 et 2022, le nombre d’individus touchés par une surexposition au bruit n’a en effet baissé que de 3%. Bien que la pollution sonore «pose des problèmes importants», il existe des solutions efficaces pour en atténuer l'impact. Les rapporteurs préconisent notamment d'abaisser la limitation de vitesse dans les zones urbaines, ou de faire la promotion des transports publics, du vélo et de la marche.