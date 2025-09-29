Voici les raisons qui poussent Vladimir Poutine à cibler le Danemark, selon des experts

Des drones ont été observés au-dessus de sites militaires danois dans la nuit du samedi 27 septembre au dimanche 28 septembre pour la deuxième fois consécutive, a indiqué l'armée danoise. Selon plusieurs experts internationaux, cette escalade entre le Danemark et la Russie de Vladimir Poutine n'est pas sans raison.

Le Danemark interdit les vols de drones civils dès ce lundi 29 septembre sur son territoire pour assurer la sécurité du sommet européen qui réunira durant la semaine les chefs de gouvernement à Copenhague. Des drones ont été observés au-dessus de sites militaires danois dans la nuit du samedi 27 septembre au dimanche 28 septembre pour la deuxième fois consécutive.

Pour le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, la Russie de Vladimir Poutine serait probablement à l'origine de ces récents vols de drones au-dessus de plusieurs aéroports scandinaves. «Le Danemark accueillera les dirigeants de l'Union européenne [cette semaine], et nous accorderons une attention particulière à la sécurité. Par conséquent, jusqu'à vendredi, nous fermerons l'espace aérien danois à tous les vols de drones civils», a déclaré le ministre des Transports, Thomas Danielsen, dans un communiqué.

«Ce qui a été négligé dans une grande partie de la couverture médiatique étrangère, c'est l'histoire, en termes de propos virulents de la Russie à l'égard de Copenhague», a expliqué Keir Giles, expert de l'armée russe, dans les colonnes de The Independent.

La volonté que l'escalade devienne monnaie courante

En réaction, le Danemark a annoncé qu'il allait acquérir, pour la première fois, des «armes de précision à longue portée», invoquant la nécessité de dissuader la Russie de Vladimir Poutine. Pour Vladimir Barbin, l'ambassadeur russe au Danemark, cette décision danoise est une pure folie.

Mais il y aurait une ambition derrière ces menaces, selon certains experts internationaux, que ces risques d'escalades deviennent monnaie courante. Katja Bego, chercheuse au sein du programme de sécurité internationale de Chatham House, au Royaume-Uni, a déclaré que le Danemark a été l'un des premiers pays à lutter contre l'agression russe.

«Depuis longtemps, le Danemark fait partie des pays qui poussent le reste des pays de l'OTAN à accroître son soutien militaire», a-t-elle ajouté face à certains médias britanniques. Surtout, la chercheuse précise que les Danois sont de «fervents partisans de l'Ukraine».

Pour elle, les Russes vont chercher à affaiblir le soutien des Danois à l'Ukraine. Pour l'instant, selon le site du ministère des Affaires étrangères danois, Copenhague a envoyé 9 milliards d'euros d'aide militaire.