Algérie : le français abandonné au profit de l'anglais dans les facultés de médecine et de pharmacie

Les facultés de médecine et de pharmacie algériennes abandonnent l'usage de la langue française au profit de l'anglais. Un choix qui s'inscrit dans un contexte de tensions entre Alger et Paris.

De plus en plus d'écoles en Algérie délaissent la langue française dans l'enseignement, au profit de l'anglais. En effet, selon Le Monde, les institutions algériennes multiplieraient les directives pour remplacer l'usage de la langue de Molière dans divers pans de la société, alors que paradoxalement, la langue française est majoritairement répandue dans ce pays.

Parmi elles, l'arrêt de l'emploi de l'ancienne langue utilisée lors de la période coloniale par l'administration dans les facultés de médecine, ou encore en pharmacie semble marquer un tournant dans l'effacement de la langue au profit de l'arabe, langue officielle du plus grand pays d'Afrique, et de l'anglais.

Le Monde pointe aussi du doigt, dans son enquête, une volonté qui dépasse le cadre scolaire, et s'étend dans le secteur commercial. Concrètement, depuis l'été dernier, Algérie Télécom, l'entreprise publique de télécommunications, utilise exclusivement l'arabe et l'anglais pour ses factures et ses reçus de paiement, jusqu'alors en français.

Air Algérie délaisse le français

Autre témoin de l'abandon du français au profit de l'anglais, en Algérie, la compagnie aérienne Air Algérie n’édite plus ses billets en français depuis quelques mois, mais en anglais et en arabe, alors que la France demeure son premier marché à l’étranger.

Pour autant, le français est toujours très employé en Algérie, puisque selon un sondage de l'institut Abassa, 6 foyers algériens sur 10 (60%) comprennent et/ou pratiquent le français, tandis qu'un autre recensement du Conseil supérieur de l'enseignement démontre que 70% des parents d'élèves souhaitent que leurs enfants apprennent le français en milieu scolaire.

Ces choix semblent s'inscrire dans la lignée des positions du président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie et la France, ancienne puissance coloniale, traversent depuis plus d'un an une crise diplomatique d'une gravité inédite marquée notamment par une série d'expulsions de fonctionnaires de part et d'autre.