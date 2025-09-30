Allemagne : il retrouve un ticket de loto gagnant de 15 millions d'euros oublié dans une veste depuis six mois

Six mois après avoir joué au loto, un allemand a découvert qu'il a remporté 15,3 millions d'euros en retrouvant le billet gagnant dans la poche de sa veste.

Une découverte qui change la vie. L'heureux gagnant d'un jackpot de loto de 15,3 millions d'euros en Allemagne a retrouvé par hasard son ticket dans sa veste six mois après le tirage, a annoncé la société Lotto Hessen lundi 29 septembre.

Ce père de famille, résidant en Hesse dans l'ouest de l'Allemagne, avait joué anonymement lors du tirage du samedi 29 mars, puis avait rangé le reçu dans la poche intérieure d'une veste oubliée dans son placard. «Loin des yeux, loin du cœur – incroyable, mais c'est probablement ainsi que cela a dû se passer», a ironisé Martin Blach, le porte-parole de l'entreprise.

En trouvant les six bons numéros et le complémentaire du Lotto 6aus49, la loterie la plus populaire du pays, l'homme avait remporté exactement la somme de 15.336.286,40 euros, sans s'en douter pendant des mois.

Le gain n'ayant pas été réclamé, ce qui survient généralement dans les deux semaines suivant le tirage, l'organisme avait lancé une campagne d'affichage dans ses points de vente en mai afin de trouver le gagnant.

«Comment peut-on être assez stupide pour ne pas aller chercher son gain ?»

«J'en avais même entendu parler à la radio à l'époque et je m'étais dit : "Comment peut-on être assez stupide pour ne pas aller chercher son gain ?" Je n'aurais jamais imaginé que je pouvais être la personne recherchée», a déclaré le nouveau millionnaire.

C'est seulement la semaine dernière, en remettant sa veste, qu'il a découvert le précieux reçu. «Quand j'ai vérifié les numéros sur mon téléphone et vu le gain, j'ai été complètement sous le choc. Heureusement, j'étais déjà assis, sinon mes genoux auraient lâché», a-t-il expliqué en récupérant son prix au siège de l'entreprise à Wiesbaden.

«Je suis très heureux que vous soyez là et que les 15 millions d'euros aient enfin trouvé leur propriétaire. En fait, nous avions l'intention de relancer les recherches à votre sujet ces jours-ci à l'aide d'affiches et des médias, vous avez donc fait preuve d'un bon timing», a déclaré le représentant de Lotto Hessen.

L'original restera chez l'entreprise, tandis que le père de famille a prévu d'encadrer la copie. Avec sa nouvelle fortune, il compte s'offrir un nouveau canapé et, surtout, de subvenir aux besoins de ses enfants avec sa femme. Le couple s'est engagé à garder le secret sur son gain.

La société a précisé que si le joueur avait misé en ligne ou avec une LOTTOCard, ses gains auraient été automatiquement virés sur son compte bancaire, lui permettant de profiter de son argent six mois plus tôt.