Chine : une femme de 47 ans plaide coupable dans l’affaire liée à la plus importante saisie de bitcoins au monde

Une Chinoise de 47 ans a plaidé coupable ce lundi, lors du premier jour de son procès devant la Crown Court de Londres (Angleterre), de blanchiment d'argent survenant après une vaste fraude financière liée aux cryptomonnaies en Chine.

Une saisie record de bitcoins à l’échelle mondiale. Zhimin Qian, aussi connu sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable, ce lundi devant la Crown Court à Londres, de «possession de biens d'origine criminelle» et de «transfert de biens d'origine criminelle».

Assistée d'une traductrice, la femme de 47 ans a indiqué lundi plaider «coupable», avant une suspension d'audience jusqu'à mardi. Elle encourt jusqu'à 14 ans de prison à l'issue de son procès. Le jugement sera rendu les 10 et 11 novembre, après deux journées d'audience durant lesquelles seront examinés les éléments de l'accusation et de la défense.

Son complice Seng Hok Ling, un ressortissant malaisien arrêté au printemps 2024 au Royaume-Uni, a lui plaidé coupable mardi pour sa participation au dispositif de blanchiment d'argent.

Meet Zhimin Qian, a/k/a the Bitcoin Queen



She ran one of the biggest Ponzi schemes in China’s history, stealing nearly $7B and laundering her funds using Bitcoin.



A 🧵 pic.twitter.com/kDukSKP2aY — vxdb (@vxdb) September 30, 2025

Dans un communiqué relayé ce lundi, la Metropolitan Police a mis en lumière la saisie de 61.000 bitcoins, un record planétaire en ce qui concerne cette monnaie, pour une valeur totale estimée à 5,72 milliards d’euros.

Une escroquerie de type Ponzi entre 2014 et 2017

D’après l’avocat de la prévenue, sa cliente aurait orchestré en Chine une escroquerie de type Ponzi, à savoir une fraude financière qui repose sur le recrutement de nouveaux épargnants pour rémunérer les anciens, entre 2014 et 2017.

Cette source a ajouté que la reconnaissance de culpabilité de la quarantenaire devrait permettre d’«apporter un certain réconfort aux investisseurs, qui attendent depuis 2017 d'être indemnisés, et les rassurer en leur affirmant que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes».

Près de 130.000 investisseurs auraient été floués dans cette affaire. Les fonds collectés auraient ensuite été convertis en bitcoins et transférés à l’étranger.

Une autre complice déjà condamnée en 2024

En 2024, une autre femme dénommée Jian Wen a été condamnée à six ans et huit mois de prison par la justice britannique dans le cadre de cette affaire. Cette dernière, née en Chine puis arrivée au Royaume-Uni en 2007 avant d’acquérir la nationalité britannique, avait été reconnue coupable d'être impliquée dans un accord de blanchiment d'argent portant sur 150 bitcoins, soit près de 8,6 millions d'euros, avec Zhimin Qian.

Cette ancienne professionnelle de la restauration à emporter avait, selon la justice, aidé à écouler, entre 2017 et 2022, certains profits de l'arnaque organisée en Chine par Zhimin Qian.