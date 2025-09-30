Disparition de Maddie McCann : le principal suspect s’exprime après sa sortie de prison

Dans l'affaire de la disparition de Madeleine McCann, l'Allemand Christian Brückner est le principal suspect. Mais ce dernier nie et déplore être victime d'une «chasse aux sorcières».

Christian Brückner contre-attaque. Après avoir été visé par des accusations du procureur Hans Christian Wolters, le principal suspect du kidnapping et du meurtre de Madeleine McCann a accordé une interview à Sky News. Et il a déclaré vouloir qu'on lui «rende sa vie».

L'homme, décrit par la police allemande comme «dangereux» malgré sa libération en septembre 2025, déplore tout d'abord le traitement médiatique qui lui est réservé depuis le début de cette affaire particulièrement sensible au Royaume-Uni. «Je veux qu'ils arrêtent cette chasse aux sorcières contre moi et qu'ils me rendent ma vie», a-t-il affirmé au média britannique.

«Je ne me sens pas libre»

«Je ne me sens pas libre. J'ai un bracelet électronique à la cheville et je suis suivi par la police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc je ne me sens pas libre», a-t-il ajouté malgré sa récente libération pour viol, il y a deux semaines.

Face aux accusations du procureur de justice, qui disait disposer de preuves médico-légales de sa culpabilité mais insuffisantes pour l'arrêter, il se défend. «Le procureur a refusé de me rencontrer, mais j'ai dit à son représentant que je voulais son aide pour reprendre ma vie en main. Je suis harcelé par les médias et c'est sa faute. Je veux qu'il assume ses responsabilités», a-t-il avancé.

Interrogé par le média britannique sur l'affaire, Christian Brückner s'est montré minimaliste dans sa réponse, arguant que «ses avocats lui ont dit de ne rien dire sur ce sujet et que malheureusement, il devait s'y tenir». Depuis sa libération de prison le 17 septembre dernier, l'homme de 49 ans vit dans un logement social de la ville de Neumünster, au nord d'Hambourg en Allemagne.