«Elle est anormalement plus large et massive qu'on ne le pensait» : la comète 3I/Atlas est un «visiteur interstellaire» qui inquiète de plus en plus

Détectée depuis plusieurs mois, la comète 3I/Atlas pourrait être beaucoup plus massive que révélée lors des premières recherches. Surtout, elle fonce à 60 kilomètres par seconde en direction de notre système solaire.

La comète 3I/Atlas fascinait déjà les scientifiques, désormais elle les inquiète aussi. Car les récentes découvertes de l'astrophysicien Avi Loeb ne vont pas limiter cet intérêt croissant. Selon ce scientifique d'Harvard, cet astre, qui se dirige vers le système solaire, serait «trois à cinq fois plus massif que prévu».

Au cœur des recherches scientifiques notamment pour la trajectoire inhabituelle qu'elle suit, cette comète venant d'un autre système solaire a été qualifiée de «trop allongée» par Sarah Greenstreet, pour National Geographic. Elle précise que l'objet «n’est pas tributaire de la gravité du Soleil», signifiant qu'elle est d'une taille anormalement grande.

D'abord estimée à 20 kilomètres de long par les scientifiques, cette comète pourrait en fait être beaucoup plus grande que prévue. Avi Loeb, astrophysicien de la célèbre université d'Harvard, évalue quant à lui la taille de son noyau à plus de 5 kilomètres, ce qui la rendrait «trois à cinq fois plus grande», comme il l'écrit dans son dernier rapport, du 25 septembre.

Il détaille également la composition de cet objet inédit, indiquant qu'elle était principalement faite de dioxyde de carbone, avec un noyau de glace et beaucoup de gaz carbonique. Il avance un poids total de 33 milliards de tonnes.

«une technologie extraterrestre ?»

Face aux caractéristiques exceptionnelles de cette comète, Avi Loeb explique qu'elle constitue une anomalie mathématique. Pour lui, avant de trouver une telle masse en mouvement, il aurait été beaucoup plus probable d'en détecter des plus petites, comme on ne l'a fait qu'à deux reprises non loin de la Terre, avec 1I/'Oumuamua (2017) et 2I/Borisov (2019) : «Compte tenu du réservoir limité d'éléments lourds, nous aurions dû découvrir une centaine de milliers d'objets interstellaires à l'échelle de 0,1 kilomètre de 1I/'Oumuamua avant de trouver 3I/ATLAS, or nous n'en avions détecté que deux auparavant».

Il va même plus loin, proposant une hypothèse controversée : «3I/Atlas est-elle une comète exceptionnellement massive, dotée d'une composition chimique inhabituelle et suivant une trajectoire inhabituellement rare. Peut-elle être une technologie extraterrestre ? Il ne faut pas juger la nature de 3I/ATLAS en se basant sur la composition chimique de sa peau, tout comme il ne faut pas juger un livre à sa couverture».

Une position fermement contestée par Tom Statler, chercheur au sein de la division des sciences planétaires de la Nasa, pour qui «3I/Atlas ressemble à une comète, se comporte comme une comète et possède les caractéristiques typiques des comètes».

Selon la Nasa, elle passera à 1,67 millions de kilomètres de l'orbite de Mars, en ce début de mois d'octobre. Elle ne sera pas visible depuis la Terre mais pourrait être photographiée par «Mars Reconnaissance Orbiter», sonde américaine qui orbite autour de la planète rouge depuis 2005. De quoi, peut-être, se faire une idée plus précise de «visiteur interstellaire» ?