Etats-Unis : 800 généraux et amiraux réunis ce mardi pour le plus grand rassemblement de gradés de l'Histoire

Le Pentagone a convoqué 800 généraux et amiraux américains pour une réunion organisée ce mardi au sein de la base des marines de Quantico (Etats-Unis). Le motif officiel de ce rassemblement de gradés n’a pas été communiqué, laissant présager une annonce forte sur le plan militaire à l’échelle nationale ou internationale.

Un sommet qui interroge autant sur le plan militaire que sécuritaire. Le plus grand rassemblement de gradés de l’histoire militaire américaine aura lieu mardi sur la base des marines de Quantico, en Virginie.

«Cette directive, très inhabituelle, a été envoyée à la quasi-totalité des hauts gradés militaires du monde entier», soit près de 800 généraux et amiraux répartis aux États-Unis et dans des dizaines d'autres pays, selon plus d'une douzaine de personnes au courant du dossier citées par le Washington Post.

Selon des sources proches du dossier, l'ordre du Pentagone s'appliquerait à tous les officiers ayant le grade de général de brigade ou supérieur, ou leur équivalent dans la Marine, occupant des postes de commandement, ainsi qu'à leurs principaux conseillers.

«Des commandants de haut rang en zones de conflit et des hauts responsables militaires en poste en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique figurent parmi les personnes attendues à la réunion de Hegseth», ont indiqué des sources proches du dossier au quotidien de la capitale américaine.

Des inquiétudes sur le plan sécuritaire

Plusieurs hauts dirigeants de l’armée américaine ont fait part de leur inquiétude concernant l’aspect sécuritaire de cet événement, dont la date et le lieu ont massivement filtré et qui pourraient représenter une aubaine pour toute personne malintentionnée.

«Cela ne fera que diminuer les commandes si quelque chose survient», a assuré un responsable de la défense relayé par le Washington Post. En effet, avec cette réunion inopinée, les principaux hauts responsables ne pourront pas être réactifs en cas d’attaque ce mardi contre les intérêts américains dans leur zone de commandement.

Outre l’aspect sécuritaire, le rassemblement prévu ce mardi va poser une problématique organisationnelle importante concernant l’hébergement et le transport du personnel invité à cette réunion. Au total, près d’un millier de militaires pourraient être présents mardi en partant du postulat que chaque commandant voyage généralement avec son conseiller principal et des adjoints.

Une réduction de 20% des effectifs d’officiers généraux

Alors que le motif officiel de la réunion n’a pas filtré officiellement, les spéculations vont bon train concernant le contenu de cette dernière. La piste d’un remaniement ou d’un renvoi collectif de certains hauts gradés demeure privilégiée.

Ces dernières semaines, Pete Hegseth a ordonné des changements massifs au Pentagone, ordonnant notamment que le nombre d'officiers généraux soit réduit de 20 % par le biais d'une consolidation radicale des principaux commandements militaires et en limogeant des hauts dirigeants sans motif. Il a également donné un ordre médiatisé visant à rebaptiser le ministère de la Défense en «ministère de la Guerre».

Avant sa nomination au Pentagone, Pete Hegseth avait critiqué publiquement les plus hauts responsables militaires, accusant un tiers d’entre eux d’être «activement complices» d’une politisation de l’armée et de «jouer selon les mauvaises règles» pour satisfaire des «idéologues à Washington».

Le mois dernier, Pete Hegseth a limogé le lieutenant-général Jeffrey Kruse, directeur de l'Agence de renseignement de la Défense, la vice-amirale Nancy Lacore, chef de la réserve de la Marine, et le contre-amiral Milton Sands, officier des Navy SEALs qui supervisait le Commandement des opérations spéciales de la Marine.

La piste d’un nouveau projet de défense nationale

Outre la piste d’une restructuration importante au sein des effectifs, celle d’un nouveau projet de stratégie de défense nationale pour le Pentagone a émergé dans les colonnes du New York Times. D’après cette source, un document, non rendu public, se trouverait en cours d’élaboration et placerait la sécurité intérieure et la défense de l’hémisphère occidental au sommet des priorités.

Le premier point a déjà été mis en œuvre : des milliers de soldats ont été envoyés à la frontière avec le Mexique afin de juguler les flux migratoires, tandis que la garde nationale a été déployée en Californie, à Washington et à Memphis pour lutter contre l’immigration illégale et la criminalité.

Samedi, Donald Trump a également ciblé Portland, en autorisant «l’usage de la force maximale si nécessaire» face aux contestataires qui se dressent devant son administration. Le président américain a notamment comparé ces derniers à «des antifas et des terroristes de l’intérieur».