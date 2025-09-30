Etats-Unis : Donald Trump veut «défendre l’Amérique contre l’ennemi de l’intérieur»

Ce mardi, à Quantico, dans l’Etat de Virginie, Donald Trump a appelé les généraux et amiraux américains à «défendre l’Amérique contre l’ennemi de l’intérieur», faisant notamment référence à l’immigration et au trafic de stupéfiants. «À partir d’aujourd’hui, nous défendons notre pays avec notre argent contre les meurtriers et les dealers de drogues», a ajouté le président des Etats-Unis.