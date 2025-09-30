Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le Hamas "expiera en enfer" s'il rejette son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, devant un parterre de généraux et d'amiraux convoqués de manière très inhabituelle près de Washington.

"Il nous manque une signature, et elle expiera en enfer s'ils ne signent pas. J'espère qu'ils vont signer pour leur propre bien et créeront quelque chose de vraiment formidable", a déclaré le président américain faisant référence au mouvement islamiste palestinien.