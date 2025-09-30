Le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi favorablement à l’initiative américaine pour mettre fin au conflit à Gaza : «Nous saluons l’annonce par le président Donald Trump d’un plan complet pour mettre fin au conflit de Gaza. Il offre une voie viable vers une paix, une sécurité et un développement durables et à long terme pour les peuples palestinien et israélien, ainsi que pour l’ensemble de la région de l’Asie occidentale» a-t-il écrit sur X.
We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025
L'armée israélienne «restera dans la majeure partie de la bande de Gaza», a déclare le premier ministre israélien dans une vidéo publiée mardi et rendant compte de sa visite à Washington.
«Nous récupérerons tous nos otages, vivants et en bonne santé, tandis que Tsahal [l'armée israélienne, NDLR] restera dans la majeure partie de la bande de Gaza», déclare Benjamin Netanyahou après avoir apporté publiquement son soutien la veille à un plan de paix du président américain Donald Trump prévoyant à terme le déploiement d'une «force de stabilisation internationale» dans la bande de Gaza à mesure que l'armée israélienne s'en retirera.
«On nous dit: vous devez accepter les conditions du Hamas [...] Tsahal doit se retirer, et le Hamas peut se renforcer, contrôler la bande… Non, non, cela ne se passe pas ainsi», a-t-il ajouté dans cette vidéo en hébreu publiée sur son compte Telegram.
Benjamin Netanyahu a nié avoir accepté le principe d'un Etat palestinien, dans une vidéo publiée mardi sur son compte Telegram après la présentation du plan de paix pour Gaza du président Donald Trump.« Absolument pas, cela ne figure même pas dans l’accord», a souligné le Premier ministre israélien.
«Mais une chose a été clairement dite [au cours des discussions avec M. Trump]: nous nous opposerons fermement à un État palestinien», a-t-il ajouté.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a reçu mardi matin des proches des otages allemands du Hamas pour appeler à leur libération, et qualifié le plan de Donald Trump présenté la veille de «meilleure chance pour mettre fin à la guerre à Gaza».
«Ce plan est la meilleure chance pour mettre fin à la guerre depuis (les attaques du Hamas) le 7 octobre», a indiqué Friedrich Merz, selon un communiqué de la chancellerie, estimant que le «Hamas devait l'approuver et ouvrir la voie vers la paix». Il a appelé l'organisation islamiste à «libérer tous les otages», notamment allemands dont il a reçu les proches.
Au terme d’intenses efforts diplomatiques qu’elle a conduits avec l’Arabie saoudite lors de l’Assemblée générale des Nations unies, la France a salué ce mardi le plan proposé par Donald Trump.
«La France appelle les parties au conflit à Gaza à se saisir sans délai de ce plan pour mettre fin à cette guerre et rouvrir un horizon de paix et de sécurité collective, qui garantisse le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, le droit du peuple israélien à la sécurité, la stabilité et l’intégration régionale», détaille le communiqué, qui ajoute qu’il s’agit d’un moment «décisif» pour permettre à Israël de retrouver le soutien de ses partenaires.
«La France se tient prête à travailler à la mise en œuvre de ce plan avec les Etats-Unis d’Amérique, le gouvernement israélien, l’Autorité palestinienne et l’ensemble des partenaires internationaux qu’elle a réunis à New York», conclut le texte.
La Chine «salue et soutient tous les efforts contribuant à dissiper les tensions entre la Palestine et Israël», a dit mardi un porte-parole des Affaires étrangères au sujet du plan américain pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.
«Nous appelons toutes les parties concernées à mettre en œuvre scrupuleusement les résolutions pertinentes de l’ONU, à parvenir immédiatement à un cessez-le-feu complet à Gaza, à libérer toutes les personnes détenues et à atténuer le plus vite possible la crise humanitaire», a expliqué Guo Jiakun lors d'un point presse quotidien. Il a réaffirmé le soutien chinois à une solution à deux Etats.
De son côté, le responsable des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, a estimé, sur X, que ce plan ouvrait «de nouvelles possibilités» pour livrer l’aide nécessaire dans la bande de Gaza : «Nous sommes prêts et avons hâte de travailler – sur le plan pratique comme sur le principe – pour saisir cette opportunité de paix.»
President Trump’s plan opens new possibilities for humanitarians to deliver lifesaving aid at the scale desperately needed by civilians. And hostages finally coming home.
We are ready and eager to work - in a practical and principled way - to seize this moment for peace.
— Tom Fletcher (@UNReliefChief) September 29, 2025
«Il est temps que la violence cesse, que tous les otages soient immédiatement libérés et qu’un accès à l’aide humanitaire soit donné à la population civile» de Gaza, a déclaré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, saluant le plan proposé par Washington.
Le Royaume-Uni soutient le plan de paix dévoilé par le président américain pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a fait savoir, lundi, le premier ministre britannique, Keir Starmer.
«Nous soutenons fermement ses efforts pour mettre fin aux combats, libérer les otages et garantir la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence à la population de Gaza. C’est notre priorité absolue et cela doit se faire immédiatement», a écrit le Premier ministre britannique dans un communiqué.
Le gouvernement italien de Giorgia Meloni a salué le plan de paix de Donald Trump sur Gaza, évoquant un «projet ambitieux pour la stabilisation, la reconstruction et le développement» de l’enclave palestinienne, y voyant un potentiel «tournant», selon un communiqué. Rome a exhorté «toutes les parties à saisir cette opportunité et à accepter le plan».
Le ministre des affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, a jugé, après la publication du plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, qu’«enfin, les Israéliens et les Palestiniens peuvent espérer que cette guerre touche bientôt à sa fin».
«Cette occasion ne doit pas être gâchée. Le Hamas doit la saisir. J’exhorte tous ceux qui peuvent influencer le Hamas à le faire dès maintenant», a-t-il ajouté.
Une gouvernance transitoire supervisée par les Etats-Unis, pas de départ forcé de population… La Maison Blanche a publié lundi le plan du président américain «pour mettre fin au conflit» dans l’enclave palestinienne. Le détail de cette feuille de route pour la paix.
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a salué, lundi, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. «Toutes les parties doivent saisir ce moment pour donner une véritable chance à la paix, a écrit Antonio Costa sur X. La situation à Gaza est intolérable. Les hostilités doivent cesser et tous les otages doivent être libérés immédiatement.»
I welcome President @realDonaldTrump’s plan to end the war in Gaza and I am encouraged by Prime Minister @netanyahu’s positive response.
All parties must seize this moment to give peace a genuine chance.
The situation in Gaza is intolerable. Hostilities must end, and all…
— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
L’Autorité palestinienne a salué, lundi, les propositions du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. L’Autorité «accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix», selon un communiqué.
L’Egypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan ont salué, mardi, le plan de paix du président américain pour Gaza.
Dans un communiqué commun, les huit pays «saluent le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza», et «affirment leur volonté de s’engager de manière positive et constructive avec les Etats-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l’accord et d’assurer sa mise en œuvre».