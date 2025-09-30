Le Hamas n'a «plus aucune excuse pour rejeter» le plan pour Gaza, selon le chef de la diplomatie française

Le mouvement islamiste palestinien Hamas "n'a plus aucune excuse pour rejeter la proposition qui lui est faite" dans le cadre du plan visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a affirmé mardi le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.

"Le Hamas est désormais définitivement isolé, il est désavoué catégoriquement, il doit se rendre à l'évidence: il a perdu", a-t-il estimé sur la radio France Inter, en rappelant le vote à une écrasante majorité le 12 septembre par l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte soutenant un futur Etat palestinien dont le Hamas serait exclu.

Avec la publication lundi du plan de paix de Donald Trump approuvé publiquement par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le Hamas "doit saisir l'opportunité qui lui est donnée de désarmer et de s'exiler", selon lui.

Auteur du "pire massacre antisémite de notre histoire" le 7 octobre 2023, le mouvement islamiste "porte une responsabilité écrasante dans la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui à Gaza et qui demeure catastrophique", a-t-il rappelé.