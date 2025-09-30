Le Royaume-Uni soutient le plan de paix dévoilé par le président américain pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a fait savoir, lundi, le premier ministre britannique, Keir Starmer.

«Nous soutenons fermement ses efforts pour mettre fin aux combats, libérer les otages et garantir la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence à la population de Gaza. C’est notre priorité absolue et cela doit se faire immédiatement», a écrit M. Starmer dans un communiqué.