De son côté, le responsable des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, a estimé, sur X, que ce plan ouvrait «de nouvelles possibilités» pour livrer l’aide nécessaire dans la bande de Gaza : «Nous sommes prêts et avons hâte de travailler – sur le plan pratique comme sur le principe – pour saisir cette opportunité de paix.»
President Trump’s plan opens new possibilities for humanitarians to deliver lifesaving aid at the scale desperately needed by civilians. And hostages finally coming home.
We are ready and eager to work - in a practical and principled way - to seize this moment for peace.
— Tom Fletcher (@UNReliefChief) September 29, 2025
«Il est temps que la violence cesse, que tous les otages soient immédiatement libérés et qu’un accès à l’aide humanitaire soit donné à la population civile» de Gaza, a déclaré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, saluant le plan proposé par Washington.
Le Royaume-Uni soutient le plan de paix dévoilé par le président américain pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a fait savoir, lundi, le premier ministre britannique, Keir Starmer.
«Nous soutenons fermement ses efforts pour mettre fin aux combats, libérer les otages et garantir la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence à la population de Gaza. C’est notre priorité absolue et cela doit se faire immédiatement», a écrit M. Starmer dans un communiqué.
Le gouvernement italien de Giorgia Meloni a salué le plan de paix de Donald Trump sur Gaza, évoquant un «projet ambitieux pour la stabilisation, la reconstruction et le développement» de l’enclave palestinienne, y voyant un potentiel «tournant», selon un communiqué. Rome a exhorté «toutes les parties à saisir cette opportunité et à accepter le plan».
Le ministre des affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, a jugé, après la publication du plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, qu’«enfin, les Israéliens et les Palestiniens peuvent espérer que cette guerre touche bientôt à sa fin».
«Cette occasion ne doit pas être gâchée. Le Hamas doit la saisir. J’exhorte tous ceux qui peuvent influencer le Hamas à le faire dès maintenant», a-t-il ajouté.
Une gouvernance transitoire supervisée par les Etats-Unis, pas de départ forcé de population… La Maison Blanche a publié lundi le plan du président américain «pour mettre fin au conflit» dans l’enclave palestinienne. Le détail de cette feuille de route pour la paix.
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a salué, lundi, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. «Toutes les parties doivent saisir ce moment pour donner une véritable chance à la paix, a écrit M. Costa sur X. La situation à Gaza est intolérable. Les hostilités doivent cesser et tous les otages doivent être libérés immédiatement.»
I welcome President @realDonaldTrump’s plan to end the war in Gaza and I am encouraged by Prime Minister @netanyahu’s positive response.
All parties must seize this moment to give peace a genuine chance.
The situation in Gaza is intolerable. Hostilities must end, and all…
— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
L’Autorité palestinienne a salué, lundi, les propositions du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. L’Autorité «accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix», selon un communiqué.
L’Egypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan ont salué, mardi, le plan de paix du président américain pour Gaza.
Dans un communiqué commun, les huit pays «saluent le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza», et «affirment leur volonté de s’engager de manière positive et constructive avec les Etats-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l’accord et d’assurer sa mise en œuvre».