Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGuerre au Proche-Orient : Le Royaume-Uni «soutient fermement» le plan de paix de Donald Trump

Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés ce lundi. [Jonathan Ernst / Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Donald Trump a dévoilé lundi un plan de paix pour Gaza en 20 points, lors d'une conférence de presse organisée à la Maison Blanche avec Benjamin Netanyahou. Une feuille de route que le Premier ministre israélien soutient, comme d'autres pays européenns, qui ont salué «les efforts» du président américain pour mettre fin au conflit. Suivez notre direct
Sur les réseaux
Le responsable des affaires humanitaires de l’ONU estime que ce plan ouvre «de nouvelles possibilités»

De son côté, le responsable des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, a estimé, sur X, que ce plan ouvrait «de nouvelles possibilités» pour livrer l’aide nécessaire dans la bande de Gaza : «Nous sommes prêts et avons hâte de travailler – sur le plan pratique comme sur le principe – pour saisir cette opportunité de paix.»

Le premier ministre espagnol salue le plan présenté par Donald Trump

«Il est temps que la violence cesse, que tous les otages soient immédiatement libérés et qu’un accès à l’aide humanitaire soit donné à la population civile» de Gaza, a déclaré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, saluant le plan proposé par Washington.

Déclaration
Le Royaume-Uni «soutient fermement» les efforts de Donald Trump

Le Royaume-Uni soutient le plan de paix dévoilé par le président américain pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a fait savoir, lundi, le premier ministre britannique, Keir Starmer. 

«Nous soutenons fermement ses efforts pour mettre fin aux combats, libérer les otages et garantir la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence à la population de Gaza. C’est notre priorité absolue et cela doit se faire immédiatement», a écrit M. Starmer dans un communiqué.

L’Italie exhorte «toutes les parties à saisir cette opportunité et à accepter le plan»

Le gouvernement italien de Giorgia Meloni a salué le plan de paix de Donald Trump sur Gaza, évoquant un «projet ambitieux pour la stabilisation, la reconstruction et le développement» de l’enclave palestinienne, y voyant un potentiel «tournant», selon un communiqué. Rome a exhorté «toutes les parties à saisir cette opportunité et à accepter le plan».

Le ministre des affaires étrangères allemand appelle le Hamas à «saisir» cette «occasion»

Le ministre des affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, a jugé, après la publication du plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, qu’«enfin, les Israéliens et les Palestiniens peuvent espérer que cette guerre touche bientôt à sa fin». 

«Cette occasion ne doit pas être gâchée. Le Hamas doit la saisir. J’exhorte tous ceux qui peuvent influencer le Hamas à le faire dès maintenant», a-t-il ajouté.

Voici ce que contient le plan en 20 points de Donald Trump

Une gouvernance transitoire supervisée par les Etats-Unis, pas de départ forcé de population… La Maison Blanche a publié lundi le plan du président américain «pour mettre fin au conflit» dans l’enclave palestinienne. Le détail de cette feuille de route pour la paix

Sur le même sujet Guerre au Proche-Orient : voici ce que contient le plan en 20 points de Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza Lire
Sur les réseaux
Le président du Conseil européen exhorte toutes les parties à «saisir ce moment»

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a salué, lundi, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. «Toutes les parties doivent saisir ce moment pour donner une véritable chance à la paix, a écrit M. Costa sur X. La situation à Gaza est intolérable. Les hostilités doivent cesser et tous les otages doivent être libérés immédiatement.»

L’Autorité palestinienne salue les «efforts déterminés» de Donald Trump

L’Autorité palestinienne a salué, lundi, les propositions du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. L’Autorité «accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix», selon un communiqué.

Déclaration
Huit pays arabes et musulmans saluent les « efforts sincères » de Donald Trump

L’Egypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan ont salué, mardi, le plan de paix du président américain pour Gaza. 

Dans un communiqué commun, les huit pays «saluent le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza», et «affirment leur volonté de s’engager de manière positive et constructive avec les Etats-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l’accord et d’assurer sa mise en œuvre».

GazaDonald TrumpEtats-UnisIsraël

À suivre aussi

«Historique», «audacieux», «inspiré des idées de la France»... Les réactions au plan de paix pour Gaza présenté par Donald Trump se multiplient
Guerre au Proche-Orient : «Il y a un contraste énorme entre Emmanuel Macron qui fait un discours dans le vide et Donald Trump qui fait la paix», pointe Erik Tegnér
En directGuerre au Proche-Orient : «Je salue l'engagement du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages», déclare Emmanuel Macron

Ailleurs sur le web

Dernières actualités