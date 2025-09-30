Immigration : les pays européens vont se répartir au moins 30.000 migrants d'ici à Noël

Au moins 30.000 demandeurs d'asile vont être accueillis dans plusieurs pays de l'Union européenne, d'ici à Noël, comme le prévoit un texte signé l'an dernier.

Le nouveau mécanisme de solidarité européen à l'épreuve. Pas moins de 30.000 personnes migrantes devraient être accueillies dans les 27 pays de l'Union européenne, d'ici à Noël.

En effet, la décision prise dans le cadre du vaste plan migratoire signé en 2024, doit permettre de soulager les pays se situant le long des routes migratoires, tels que la Grèce ou l'Italie, en relocalisant de manière équitable 30.000 demandeurs d'asile par an.

Dans le cas contraire, les pays s'acquitteront d'une amende de 20.000 euros par personne migrante n'ayant pas pu être accueillie, envers les pays les plus en difficulté.

«Tout l'intérêt de ce nouveau système c'est de regarder les chiffres de façon objective, sans entrer dans des démagogies populistes», a expliqué l'eurodéputée centriste Fabienne Keller, en faveur de cette réforme, à l'AFP.

Des critères à prendre en compte

Dans un premier temps, la Commission européenne devra déterminer quels pays sont définis comme étant sous «pression migratoire», en se basant sur différents critères comme le nombre d'arrivées irrégulières enregistrées, la superficie de l'Etat, d'ici au 15 octobre.

C'est selon cette méthode de calcul que seront déterminés les modalités d'accueil de personnes en demande d'asile dans les différents états. A noter qu'actuellement, seulement 20% des décisions d'expulsion de migrants sont respectées dans l'Union européenne.