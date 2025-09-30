«Les démocrates mettent un pistolet sur la tempe des Américains» : les Etats-Unis se dirigent vers la paralysie budgétaire, estime leur vice-président

Après l'impasse des négociations entre démocrates et républicains pour trouver un consensus, l'hypothèse d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis n'a jamais été aussi réelle. La date limite est fixée à ce mardi soir.

Les Américains se dirigent-ils tout droit vers un «shutdown» ? C'est ce que pense le vice-président américain JD Vance, suite à l'échec de négociations avec l'opposition démocrate pour finaliser un compromis autour du budget du pays, et alors que la date limite de mardi soir s'approche inexorablement.

A l'issue d'une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump et des chefs démocrates au Congrès, le N.2 de l'exécutif américain a dénoncé devant la presse le fait que selon lui les démocrates mettaient «un pistolet sur la tempe des Américains» avec leurs demandes pour éviter la paralysie budgétaire.

«Ils viennent ici pour dire "si vous nous donnez pas tout ce que nous voulons, nous allons mettre l'Etat à l'arrêt". Nous estimons que c'est grotesque, nous estimons que c'est totalement inacceptable», a dit JD Vance.

A minuit dans la nuit de mardi à mercredi, sans adoption d'un texte budgétaire même temporaire, les Etats-Unis se trouveront en situation de «shutdown», avec pour conséquence la mise à l'arrêt de la plupart des services fédéraux.

Des centaines de milliers de fonctionnaires seront alors au chômage technique, le trafic aérien pourrait être affecté, tandis que le versement de nombreuses aides sociales devrait être fortement perturbé.