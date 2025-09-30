Toute l’actu en direct 24h/24
«Pour prévenir le vice» : l'Afghanistan à nouveau privé d'Internet et de portable par les talibans

Lundi soir, le signal des téléphones portables et le service Internet a progressivement diminué. [© REUTERS / Sayed Hassib]
Par CNEWS
Publié le

Sous prétexte de lutter contre le «vice», les talibans ont coupé l’accès au réseau internet et aux télécommunications dans tout l’Afghanistan. Une mesure isolant encore davantage la population et qui menace de paralyser le pays. 

Un nouveau cap dans le contrôle de la population. Les Nations unies ont appelé mardi le gouvernement taliban à rétablir immédiatement l'accès à Internet et aux télécommunications dans tout l'Afghanistan, 24 heures après avoir été coupé. 

«La coupure de l'accès a presque complètement isolé l'Afghanistan du reste du monde et risque de causer un préjudice considérable au peuple afghan, notamment en menaçant la stabilité économique et en exacerbant l'une des pires crises humanitaires au monde», a déclaré la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) dans un communiqué.

Aucun signal depuis lundi soir 

Le gouvernement taliban avait commencé au début du mois à couper les connexions Internet haut débit dans certaines provinces afin de prévenir le «vice», sur ordre du mystérieux chef suprême Hibatullah Akhundzada.

Lundi soir, le signal des téléphones portables et le service Internet a progressivement diminué dans tout le pays, jusqu'à ce que la connectivité tombe à moins de 1% des niveaux habituels. 

Les Afghans sont dans l'impossibilité de se contacter. Les commerces en ligne et les systèmes bancaires sont paralysés, et la diaspora ne peut plus envoyer les fonds indispensables à leurs familles. 

