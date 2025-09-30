Voici les 27 photos d'oiseaux gagnantes du célèbre concours Bird Photographer of the Year 2025

Le jury du concours du «Bird Photographer of the Year» a dévoilé son palmarès 2025 des meilleures photos d'oiseaux.

Les 27 photos gagnantes du «Bird Photographer of the Year» (BPOTY) ont été dévoilées le 30 septembre par le jury international de ce concours phare de photographie ornithologique.

Pour la deuxième année consécutive, la photographie canadienne a été mise à l'honneur. Après le sacre l'année dernière de la Canadienne Patricia Homonylo, son compatriote Liron Gertsman a remporté le prestigieux prix du «Bird Photographer of the Year» pour une photo d'une superbe frégate sur fond d'éclipse solaire totale prise au Mexique.

Quant au prix du «Young Bird Photographer of the Year», la récompense a été attribuée Tomasz Michalski, Polonais de 16 ans, pour une image minimaliste d'un vautour noir d'Amérique, réalisée au Nicaragua.

Plus de 25.000 clichés ont été soumis par des photographes de tous âges, amateurs ou professionnels, venus du monde entier, aux membres du jury de cette 10e édition. En dehors des huit principales catégories de la compétition (Meilleur portrait, Oiseaux dans leur habitat, Comportement des oiseaux, Oiseaux en vol, Noir et blanc, Oiseaux urbains, Conservation (image unique), Perspectives créatives, une nouvelle catégorie), trois prix spéciaux ont été attribués, à savoir celui du portfolio, celui de la vidéo et celui de la conservation.

Le «Bird Photographer of the Year» a pour objectif principal la préservation des espèces en soutenant financièrement chaque année, à travers l'association «Birds on the Brink», des projets locaux de conservation des oiseaux à travers le monde.

grand prix et lauréat or - catégorie oiseaux en vol

«The Frigatebird and the Diamond Ring» © Liron GERTSMAN/Bird Photographer of the Year

«Après plus d'un an de préparation et près d'une semaine de repérage sur place, sur la côte du Sinaloa au Mexique, mon rêve de photographier un oiseau devant une éclipse solaire totale s'est enfin réalisé le 8 avril 2024. La durée de la totalité de cet événement céleste culminera à un peu plus de 4 minutes, et j'avais fait appel à un bateau pour me positionner près de quelques îlots au large de Mazatlán fréquentés par des oiseaux marins. Alors que la lune découvrait le bord du soleil à la fin de l'éclipse totale, j'ai photographié cette frégate superbe devant la spectaculaire phase de l'éclipse connue sous le nom de la "bague de diamant", un moment qui ne dure que quelques secondes», a déclaré le Canadien Liron Gerstman, photographe naturaliste renommé et multiprimé. «Une photographie d'oiseaux exceptionnelle nécessite une excellence technique, une vision artistique et une implication sans faille. Lorsque tous ces éléments sont réunis, on obtient une image spectaculaire comme celle-ci», a expliqué le directeur du concours Will Nicholls, photographe et cinéaste britannique. «Cette photographie nous rappelle de manière saisissante ce que la créativité humaine peut accomplir. Dans un monde de plus en plus rempli d'images générées par l'intelligence artificielle, c'est réjouissant de récompenser une photo à la fois impressionnante et ancrée dans le monde naturel», a-t-il ajouté.

lauréat argent - catégorie comportement des oiseaux

«King of the Forest» © Mateusz PIESIAK/Bird Photographer of the Year

«Ce grand tétras mâle, éclairé par les premiers rayons du soleil levant, s'était perché à l'endroit idéal, sur une souche d'arbre dans une clairière située dans le Jura suisse. Les émotions que j'ai ressenties sont difficiles à décrire avec des mots. Submergé par la scène, j'ai oublié de régler les paramètres de mon appareil photo, ce qui a rendu la plupart des photos floues. Heureusement, quelques-unes sont nettes !», a confessé Mateusz Piesiak, jeune et talentueux photographe animalier polonais.

lauréat or - catégorie oiseaux dans leur habitat

«Feasting at Sunset» © Franco BANFI/Bird Photographer of the Year

«Je me trouvais dans la mer de Cortès, située au nord-ouest du Mexique, près de Los Islotes, la paire d'îlots rocheux qui font partie de l'archipel d'Espiritu Santo, afin de documenter l'incroyable restauration de cette zone marine protégée. Los Islotes est le site de reproduction le plus au sud de l'hémisphère nord pour les lions de mer de Californie, mais c'est aussi un endroit merveilleusement sauvage pour de nombreuses autres raisons. J'ai été fasciné par les talents extraordinaires et l'élégance des cormorans de Brandt qui se nourrissaient d'un banc presque infini de petits pilchards. La plupart des activités de chasse avaient lieu au coucher du soleil, lorsque la faible luminosité naturelle rendait la tâche difficile. Mais à une occasion, les conditions étaient favorables et j'ai pu prendre cette image spéciale qui donne une perspective tridimensionnelle», a indiqué Franco Banfi, photographe suisse de renommée internationale, spécialisé dans la photographie sous-marine.

lauréat argent - catégorie oiseaux en vol

«Through the Marigolds» © Baiju PATIL/Bird Photographer of the Year

«Les champs de soucis autour du village de Hiware Bazar, dans l'État du Maharashtra, en Inde, offrent un spectacle magnifique, et voir les nuées d'hirondelles rustiques les survoler m'a donné l'idée de cette photo. J'ai remarqué que certains oiseaux continuaient à se nourrir au-dessus de la même zone et j'ai installé mon appareil photo de manière à pouvoir le déclencher à distance. C'est l'une des milliers d'images que j'ai prises et celle dont je suis le plus satisfait», a témoigné l'Indien Baiju Patil, photographe naturaliste de renommée mondiale.

lauréat or - catégorie meilleur portrait

«Bloody Petrel» © Steffen FOERSTER/Bird Photographer of the Year

«Les pétrels géants sont les charognards de l'océan Austral, souvent observés en train de se nourrir de cadavres d'animaux. Cet individu a la tête tachée de sang provenant d'un récent repas. Bien que leurs habitudes alimentaires puissent sembler macabres, ces oiseaux jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en empêchant la propagation des maladies. Malgré leur apparence, les pétrels géants sont des parents étonnamment dévoués, les mâles et les femelles se relayant pour couver leur unique œuf et protéger leur poussin pendant des semaines. Autrefois fortement persécutés pour leur huile, leurs populations sont en augmentation grâce aux efforts de conservation, même si elles restent menacées par les pratiques de pêche et le changement climatique», a expliqué Steffen Foerster, biologiste, photographe et enseignant allemand. Il a produit ce portrait sur l'île des Lions de mers, la plus méridionale des îles de l'archipel des Malouines, Falkland islands en anglais et Malvinas en espagnol, territoire dont la souveraineté est disputée entre le Royaume-Uni et l'Argentine. Il a été doublement récompensé dans cette compétition puisqu'il a décroché le bronze dans la catégorie Oiseaux dans leur habitat.

lauréat bronze - catégorie oiseaux urbains

«Sainte Trinité» © Benoît HENRION/Bird Photographer of the Year

«Située en Picardie dans les Hauts-de-France, cette chapelle désaffectée était occupée par des effraies des clochers qui n'avaient aucune surface plane sur laquelle nicher. J'ai donc installé un nichoir à l'intérieur et j'ai été surpris et ravi quand, un an et demi plus tard, un couple s'y est installé et s'est reproduit avec succès. La photo a été prise depuis ma tente-abri au crépuscule, à la lumière des lampadaires qui venaient d'être allumés», a expliqué Benoît Henrion, photographe animalier français.

lauréat or - catégorie noir et blanc

«The Giant» © Jannick JANSONS/Bird Photographer of the Year

«À l'aide d'un objectif grand angle, j'ai photographié un cormoran huppé s'envolant sur l'île de Hornoya, en Norvège. Sur l'image, il semble s'agir d'un oiseau gigantesque volant au-dessus d'une multitude de guillemots de Troïl, mais en réalité, l'oiseau vole très près de l'objectif et apparaît donc beaucoup plus grand. En raison de la très petite ouverture, le soleil est capturé comme une étoile à travers les lamelles de l'objectif photo. La conversion en noir et blanc renforce la perspective trompeuse, car les détails sont difficiles à voir et il est plus compliqué de déterminer la taille relative des oiseaux», a déclaré l'Allemand Jannick Jansons, photographe animalier basé en Suède.

lauréat or - catégorie comportement des oiseaux

«Angel or Demon»© Francesco GUFFANTI/Bird Photographer of the Year

«Un jeune cerf élaphe, appelé aussi cerf rouge, a été tué par une voiture dans la pinède près de chez moi, dans la vallée d'Aoste, en Italie, m'offrant une occasion fantastique de documenter l'activité des carnivores et des charognards qui venaient se nourrir de la carcasse. Avec l'aide d'un ami, j'ai installé et camouflé un détecteur de mouvement et deux appareils photo sans miroir à proximité. Pour éviter toute perturbation, j'ai évité d'utiliser des flashs ou tout autre type de lumière artificielle. Après la visite de renards, de corbeaux et de quelques petits oiseaux, de manière tout à fait inattendue, et malgré l'épaisse couverture de branches, un aigle royal est apparu et s'est posé pour se nourrir de la carcasse. Ce fut une expérience inoubliable», a narré Francesco Guffanti, talentueux photographe animalier italien.

lauréat or - catégorie oiseaux urbains

«Feathered on Panels» © Alex PANSIER/Bird Photographer of the Year

«Une corneille noire se repose sur un vaste champ de panneaux solaires le long d'une autoroute aux Pays-Bas, symbole frappant de la tension entre énergie verte et nature. Alors que nous passons à une énergie durable, les infrastructures occupent souvent un espace rare qui aurait pu être laissé à la faune sauvage. Ce moment spontané capture ce paradoxe : le progrès nécessite de l'espace, mais à quel prix pour la nature ? Aucun appât n'a été utilisé – juste une rencontre fugace entre un oiseau solitaire et une monoculture moderne», a expliqué Alex Pansier, photographe naturaliste néerlandais multiprimé.

lauréat or - catégorie jeune photographe d'oiseaux (15 à 17 ans)

«Minimalist Wings» © Tomasz MICHALSKI/Bird Photographer of the Year

Le prix du «Young Bird Photographer of the Year» qui récompense l'un des trois gagnants des catégories «Jeune Photographe d'oiseaux», organisées par tranche d'âge (11 et moins, 12-14 ans et 15-17 ans), a été décerné au jeune Polonais Tomasz Michalski. «J'ai pris la photo de cet urubu noir lors du plus grand voyage de ma vie, qui m'a conduit en Amérique centrale en juillet 2024, dans le premier pays que nous avons visité, le Nicaragua. J'ai vu ce grand vautour sécher ses ailes sur un poteau près de notre hôtel à Popoyo. L'oiseau m'observait, mais il était très calme, ce qui m'a laissé tout le temps nécessaire pour le photographier. Le décor n'était pas très beau, j'ai donc décidé de cadrer la photo de manière à ce qu'une seule partie de l'oiseau apparaisse. J'ai essayé différentes combinaisons et celle-ci est ma préférée», a confié le photographe de 16 ans.

lauréat bronze - catégorie oiseaux dans leur habitat

«Triumphant Arrival» © Steffen FOERSTER/Bird Photographer of the Year

«J'ai photographié ce groupe de manchots royaux sortant de l'océan par un matin d'été nuageux à Volunteer Point, aux Malouines, appelées Falkland islands en anglais et Islas Malvinas en espagnol. Je me suis allongé à plat ventre sur le rivage pour capturer à la fois le ciel spectaculaire et les reflets dans le sable humide. Quand l'un des manchots s'est mis à trompeter et à pointer la tête vers les nuages, j'ai eu l'impression d'assister à une célébration de la vie, un triomphe sur les dangers de la traversée du vaste océan à la recherche de nourriture. Pour les manchots, cependant, ces cris sont des chants finement accordés, même s'ils ne semblent pas très mélodieux à l'oreille humaine, qui permettent aux partenaires de se reconnaître au sein d'une colonie immense pouvant compter des milliers et des milliers d'individus. Ainsi, ce cri se traduit en fait par un retentissant "Je suis de retour à la maison !"», a commenté Steffen Foerster. Biologiste, photographe et enseignant allemand, il a été doublement récompensé dans cette compétition, puisqu'il a décroché l'or dans la catégorie Portrait.

lauréat argent - catégorie perspectives créatives

«Landing in a Sea of Swans» © Andreas HEMB/Bird Photographer of the Year

«Rien n'annonce mieux l'arrivée du printemps que la vue et le chant des oiseaux migrateurs en Suède, avec l'apparition des cygnes chanteurs comme point culminant. J'ai pris cette photo au crépuscule, alors que les cygnes se rassemblaient dans un champ près du lac de Tysslingen, près d'Orebro. À l'aide d'une vitesse d'obturation lente pour souligner le mouvement, j'ai suivi l'un des cygnes alors qu'il s'apprêtait à atterrir, dans le but de capturer sa grâce sur fond d'une mer abstraite de cygnes au sol», a expliqué Andreas Hemb, photographe naturaliste suédois.

lauréat argent - catégorie oiseaux urbains

«Urban Incubator» © Tomas GRIM/Bird Photographer of the Year

«Les geais des chênes ne sont généralement pas considérés comme des oiseaux urbains, mais on peut parfois les trouver dans les parcs et les jardins. Ils construisent presque toujours leurs nids dans les arbres, évitant les structures artificielles. Ainsi, lorsqu'un ami m'a signalé avoir trouvé un nid de geai à l'intérieur d'un lampadaire dans la ville de Brno, en République tchèque, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague, car ce passereau ne niche pas dans des trous. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier et, à ma grande surprise, le nid était réel. J'ai attendu "l'heure bleue" pour combiner la lumière chaude du lampadaire avec les couleurs froides de l'environnement unique de ce nid avant de prendre cette photo», a indiqué le Tchèque Tomas Grim, scientifique et ornithologue renommé ainsi que photographe reconnu.

lauréat or - catégorie conservation (image unique)

«Radiographing» © Sarthak AGRAWAL/Bird Photographer of the Year

«Cette photo montre un jeune coucou shikra blessé qui a été secouru après avoir été heurté par un véhicule en ville, à Aurangabad, dans l'Etat du Maharashtra, en Inde. L'oiseau s'était abrité sous une voiture garée avant d'être secouru par ManwithIndies (fondation à but non lucratif qui vient en aide aux animaux) et envoyé en traitement sous la supervision du Département des forêts. Afin d'évaluer les dommages subis par ses ailes, une radiographie a été réalisée après avoir anesthésié le volatile. Les coucous shikra pratiquent le parasitisme de nichée, pondant leurs œufs dans les nids d'oiseaux urbains plus petits comme les souimangas, les prinias et les couturières à longue queue. Alors que ces passereaux se sont bien adaptés à l'environnement urbain, le coucou shikra, beaucoup plus grand, a du mal à s'orienter et à survivre. Chaque année, plusieurs oisillons coucous sont retrouvés dans des circonstances similaires, et des fondations comme ManwithIndies en sauvent un grand nombre», a déclaré le photographe indien Sarthak Agrawal.

lauréat bronze - catégorie comportement des oiseaux

«Swollen Chest» © Chen EIN-DOR/Bird Photographer of the Year

«Au centre du désert du Néguev, en Israël, une outarde de Macqueen mâle exécute sa danse nuptiale, en déployant ses magnifiques plumes blanches sur la poitrine et en commencant à courir, généralement dans un endroit bien en vue, afin d'attirer une partenaire. L'outarde est généralement très timide et difficile à observer en raison de son plumage cryptique. C'est pourquoi le meilleur moment pour photographier ces oiseaux se situe pendant la saison de reproduction, lorsque les mâles font leur parade nuptiale. Pendant de nombreuses années, j'ai rêvé de photographier une outarde dansant dans le désert et finalement, avec beaucoup de patience et un coup de chance, j'ai réussi à m'en approcher jusqu'à ce que je sois assez près pour la photographier en train de se pavaner», a dit Chen Ein-Dor, photographe animalier israélien.

lauréat or - catégorie jeune photographe d'oiseaux (11 ans et moins)

«Graceful Flight Over Wild Bloom» © Sasha JUMANCA/Bird Photographer of the Year

«En explorant le delta du Danube en Roumanie cet été, j'ai découvert une colonie de guêpiers d'Europe dans une falaise où les oiseaux chassaient sans relâche leurs proies pour nourrir leurs oisillons nichés dans des terriers. Les oiseaux volaient au-dessus d'un champ de fleurs sauvages, dont les couleurs reflétaient magnifiquement le plumage des guêpiers. J'ai été captivé par leur agilité, alors qu'ils changeaient rapidement de vitesse et de direction, traquant les insectes dans les airs. Après de nombreuses tentatives, j'ai finalement réussi à photographier cet oiseau en plein vol, les ailes complètement déployées, montrant les belles couleurs de ses plumes en parfaite harmonie avec les fleurs», a indiqué Sasha Jumanca, photographe allemand âgé de 12 ans.

lauréat argent - catégorie noir et blanc

«Black and White Swan» © Raoul SLATER/Bird Photographer of the Year

«À treize ans, j'ai fait passer mon Canon AE-1 du mode Program au mode Priorité à l'ouverture, et je travaille ainsi depuis lors. Je préfère contrôler d'abord la profondeur de champ, puis la vitesse d'obturation. Cela fonctionne généralement, sauf dans des moments comme celui-ci, lorsque je photographie dans la lumière faible de l'aube et que le soleil se lève soudainement. J'oublie de régler l'appareil, la vitesse d'obturation atteint son maximum et l'image est surexposée. Cette photo d'un cygne noir, prise par un matin brumeux, à Gympie, dans le Queensland, en Australie, est apparue trois fois plus lumineuse que ce que j'avais imaginé, et elle m'a coupé le souffle. Parfois, un accident divin rachète mille erreurs», a déclaré le photographe australien Raoul Slater.

lauréat bronze - catégorie meilleur portrait

«Snowstorm» © Luca LORENZ/Bird Photographer of the Year

«Je photographiais un petit groupe de chocards à bec jaune à 2.300 m d'altitude, au col de la Gemmi, dans les Alpes suisses lorsque la température est tombée à -10 °C et que le vent a commencé à souffler la neige en tourbillons sur le sol. Pourtant, ces corvidés, parfaitement adaptés à ces conditions difficiles, semblaient totalement imperturbables alors qu'ils sautillaient ici et là, à la recherche de restes laissés par les touristes. J'ai adoré les observer voler et se déplacer avec une élégance incroyable dans la tempête de neige», a témoigné Luca Lorenz, 19 ans, jeune talent prometteur de la photographie naturaliste en Allemagne.

lauréat argent - catégorie conservation (image unique)

«Trapped» © Charlotte KEAST/Bird Photographer of the Year

«Contrastant de manière déchirante avec ses congénères sauvages, ce bec-en-sabot du Nil est confiné dans une petite cage sale dans un zoo d'Entebbe, en Ouganda. Connus pour leur nature solitaire et insaisissable, les becs-en-sabot prospèrent dans de vastes zones humides, chassant en silence et volant gracieusement au-dessus de paysages ouverts. Ici, piégé derrière une vitre toute la journée et exposé à la vue du public, cet oiseau majestueux est privé d'espace pour voler, chasser ou se soustraire au regard constant des visiteurs. À quelques kilomètres de là, ses congénères sauvages jouissent de la liberté des marais ougandais, rappelant cruellement les conditions artificielles que la captivité impose à ces créatures extraordinaires», a témoigné Charlotte Keats, photographe animalière britannique.

lauréat or - catégorie perspectives créatives

«Photo Art» © Philipp EGGER/Bird Photographer of the Year

«Mon idée derrière cette photographie était de capturer un martin-pêcheur d'Europe volant au-dessus d'une œuvre d'art afin que les deux ne fassent plus qu'un. Pour y parvenir, j'ai installé mon appareil photo sur un arbre mort tombé en travers d'un petit ruisseau situé dans les Alpes italiennes et l'ai orienté verticalement vers le bas, en direction de l'œuvre d'art située juste au-dessus de la surface de l'eau. J'ai ensuite attendu plusieurs jours dans ma tente camouflée, non loin de là, déclenchant l'appareil photo à l'aide d'une télécommande radio lorsque l'oiseau volait au-dessus de l'image», a narré le photographe naturaliste italien Philipp Egger, premier lauréat de cette nouvelle catégorie du concours axée sur la créativité artistique des images.

lauréat argent - catégorie oiseaux dans leur habitat

«Structures» © Levi FITZE/Bird Photographer of the Year

«J'ai aperçu ce lagopède alpin qui marchait lentement sur une pente enneigée dans les montagnes suisses, dans le massif de l'Alpstein, par une journée glaciale d'hiver. Les lagopèdes sont des maîtres du camouflage, leur plumage blanc hivernal se fondant si bien dans la neige. J'ai remarqué que les empreintes laissées par cet oiseau dans la neige, soulignées par la lumière basse et plate, étaient peut-être plus visibles que l'oiseau lui-même. J'ai cadré l'image de manière à ce que l'oiseau fasse partie du tableau afin de mettre en valeur son environnement vaste et de montrer les merveilleuses textures de la neige», a expliqué Levi Fitze, jeune photographe naturaliste et ornithologue suisse multiprimé.

lauréat bronze - catégorie noir et blanc

«On My Own» © Jim LEE/Bird Photographer of Year

«J'observais ce jeune kétoupa malais perché dans un arbre lorsqu'une forte pluie s'est mise à tomber, à proximité du parc Hampstead Wetlands, à Singapour. Je me suis mis à l'abri tout en gardant le hibou en vue, attendant le bon moment. Il s'est envolé plus bas vers un lampadaire éteint, et je me suis rapidement approché pour le photographier. En utilisant une vitesse d'obturation lente, je me suis déplacé de manière qu'un lampadaire plus éloigné et éclairé se trouve juste en dehors du cadre, afin d'illuminer les traînées de pluie, tandis que les gouttes d'eau sur les feuilles voisines ajoutaient de la profondeur au premier plan. L'oiseau restait immobile, ses plumes trempées par la pluie, mais il se secouait parfois vigoureusement, projetant des gouttelettes d'eau dans toutes les directions. Ce moment a capturé la résilience de la faune sauvage face à des conditions météorologiques imprévisibles», a déclaré le photographe singapourien Jim Lee, doublement distingué en bronze dans le concours avec une autre photo récompensée dans la catégorie Perspectives Créatives.

lauréat argent - catégorie meilleur portrait

«Voice of the Ash Forest» © Maxime LÉGARÉ-VÉZINA/Bird Photographer of the Year

«Après les incendies dévastateurs de l'été 2024 au Canada, je me suis rendu dans le parc national Jasper, situé dans la province de l'Alberta, pour constater l'étendue des dégâts. Dans ce paysage calciné, où tout était recouvert de cendres, seuls quelques animaux étaient revenus. Parmi eux, les grands corbeaux ont été parmi les premiers à reconquérir le territoire. Celui-ci, perché sur un arbre carbonisé, poussait des cris, comme s'il pleurait la perte de son royaume», a déclaré Maxime Légaré-Vézina, photographe animalier canadien multiprimé.

lauréat bronze - catégorie oiseaux en vol

«Overflight» © Tibor LITAUSZKI/BIrd Photographer of the Year

«C'était en janvier et la nature avait créé des formes très intéressantes dans les lacs salés près d'Akasztó, en Hongrie. J'ai envoyé mon drone et je cherchais la bonne composition quand une douzaine d'oies rieuses sont soudainement apparues dans mon champ de vision. J'ai immédiatement commencé à prendre des photos et, par chance, tout s'est mis en place : la composition et les oiseaux», a expliqué le Hongrois Tibor Litauszki, photographe animalier multiprimé, installé en Allemagne.

lauréat or - catégorie jeune photographe d'oiseaux (12 à 14 ans)

«Jewel of the Forest» © Harry SEDIN/Bird Photographer of the Year

«Le parc national de Haleakala avec son célèbre volcan qui culmine à 3.055 m, à Maui, une île de l'archipel d'Hawaï, aux Etats-Unis, est tristement célèbre pour le mal des montagnes, mais sa visite m'a fait vivre un moment inoubliable. Nous nous sommes sentis pris de vertiges à 2.700 m d'altitude et avons fait demi-tour pour nous arrêter au camping Hosmer Grove. À la seconde où je suis sorti de la voiture, des éclats de rouge ont scintillé à travers les arbres : trois ou quatre iiwi rouges s'étaient posés sur un buisson ensoleillé. La lumière était crue et le ciel dégagé, j'ai donc sous-exposé la photo, créant ainsi un arrière-plan noir qui faisait ressortir les plumes écarlates de l'oiseau. L'altitude m'a peut-être fait manquer un hibou des marais, mais elle m'a donné l'occasion parfaite de capturer l'emblématique oiseau nectarivore d'Hawaï dans un contraste saisissant», a raconté le jeune Suédois Harry Sedin.

lauréat bronze - catégorie conservation (image unique)

«Vanishing Species» © Hira PUNJABI/Bird Photographer of the Year

«Le marabou argala est une espèce quasi menacée dont la population compte moins de 1.500 individus matures à l'état sauvage. C'était très triste de voir un oiseau aussi rare lutter pour se nourrir dans cette décharge située à Guwahati, dans l'Etat d'Assam, en Inde», a alerté l'Indien Hira Punjabi, photographe animalier de renommée internationale.

lauréat bronze - catégorie perspectives créatives

«Under Your Nose» © Jim LEE/BIrd Photographer of the Year

«Cette photo montre un kétoupa malais perché au sommet d'un lampadaire, un poste d'observation fréquenté par ces oiseaux pour chasser, dans le parc Hampstead Wetlands, à Singapour. Le contraste entre le ciel nocturne sombre et la lumière vive fait que le hibou passe inaperçu pour la plupart des passants. Pour capturer une perspective unique, je me suis placé directement sous l'oiseau, en utilisant un objectif grand angle et en pointant mon appareil photo vers le haut. Le lampadaire sert de ligne directrice, attirant l'attention sur le hibou centré dans le cadre. Le lampadaire et les branches des arbres créent un mélange saisissant d'éléments urbains et naturels, soulignant la capacité d'adaptation du kétoupa malais à la vie urbaine», a déclaré Jim Lee, photographe animalier singapourien, doublement récompensé en bronze dans le concours avec une photo lauréate dans la catégorie Noir et blanc.