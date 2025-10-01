8.300 visas accordés aux étudiants algériens : «La France s'est fixée l'objectif un peu absurde d'accueillir 500.000 étudiants étrangers d'ici à 2027», s'étonne Nicolas Pouvreau-Monti

«La France s'est fixée l'objectif un peu absurde d'avoir 500.000 étudiants étrangers d'ici à 2027», s'étonne sur CNEWS Nicolas Pouvreau-Monti. Le directeur de l'observatoire de l'immigration et de la démographie réagit à l'octroi par Paris de plus de 8.300 visas à des étudiants algériens.