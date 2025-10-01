Toute l’actu en direct 24h/24
Allemagne : la Fête de la bière fermée après un incendie suivi d'une explosion à Munich, au moins un mort

L'Oktoberfest est une institution à Munich à l'arrivée de l'automne. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La police allemande a indiqué ce mercredi que la Fête de la bière se tenant actuellement à Munich avait fermé ses portes à la suite d'un incendie, suivi d'une explosion, dans les rues de la ville. Au moins un mort est à déplorer.

L'heure n'est plus à la fête, à Munich. Dans le nord de la ville allemande, plusieurs coups de feu et explosions ont été entendus ce mercredi 1er octobre. Une importante opération policière est en cours depuis le petit matin. Le corps d'un homme, décédé, a été retrouvé sur les lieux.

Selon les informations de Bild, le défunt retrouvé près du lac Lerchenauer aurait d'abord incendié une maison située non loin du lieu de sa mort, vers 4h40 du matin. Il se serait ensuite suicidé par balle, peu après avoir mis le feu à son véhicule. Selon les premiers éléments de l'enquête, le domicile auquel il a mis feu durant la nuit pourrait être celui de ses parents.

l'Oktoberfest fermée au moins jusqu'à 17h

L'homme portait un sac à dos et la police craint qu'il ne contienne un engin piégé. Les démineurs sont donc sur les lieux du drame, afin de garantir la sécurité publique. 

Une autre personne est portée disparue à l'issue de cette explosion, mais ne semble pas constituer une menace, selon les autorités. Une enquête policière a été ouverte et des agents ont été dépêchés au niveau de la rue Lerchenauer ainsi que la brigade criminelle.

Sur le même sujet Des steaks à 410 euros, des bières à 15,50 euros... À l'Oktoberfest, en Allemagne, faire la fête coûte de plus en plus cher Lire

La police, qui évalue le lien potentiel de cette affaire avec l'Oktoberfest, a donc décidé de ne prendre aucun risque et de mettre fin aux festivités temporairement. 

Dans un communiqué, on peut lire : «Nous enquêtons actuellement sur toutes les pistes. D'éventuels liens avec d'autres lieux de Munich sont examinés, notamment la Theresienwiese». Les recherches impliquant une fouille précise de certains lieux, les forces de l'ordre ont décidé de fermer l'Oktoberfest jusqu'à 17h, au moins.

